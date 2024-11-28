DEVA Partisi'nden Hükümete Yargı Eleştirisi: İdris Şahin Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

DEVA Partisi'nden Çarpıcı Yargı Eleştirisi

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, hükümetin yargı alanındaki politikalarını eleştirerek, ülkenin adalet sisteminde ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın son yıllarda uyguladığı keyfi politikalarla Türkiye'yi bir çıkmaza soktuğunu ifade etti.

Adalet Arayan Vatandaşlar Farkında

Şahin, vatandaşların adliye kapılarında adalet ararken iktidarın bu alandaki eksikliklerinin bilincinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bazı açıklamalarına atıfta bulunarak, "AK Parti iktidarından söz değil, adil bir yönetim bekliyoruz. Her vatandaşın onurlu bir yurttaş olarak değerlendirileceği uygulamalar istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yargı Sistemindeki Sorunlar

Uzun süren yargılamaların vatandaşlar için bir çileye dönüştüğünü vurgulayan Şahin, avukatların şiddet ve ekonomik sorunlar yaşadığını kaydetti. Hakim ve savcıların iş yükünün fazla olduğunu ve liyakat ile mobbing sorunlarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Yargı Bağımsızlığında Acil Reform İhtiyacı

Şahin, Türkiye'de yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve adalete güvenin yeniden tesis edilmesi için kapsamlı bir yol haritasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Bu amaca ulaşmak için; hukukun üstünlüğünün sağlanması, adil ve hızlı yargılamaların gerçekleştirilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması, keyfi uygulamaların sonlandırılması, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadelenin yanı sıra yolsuzluk ve şeffaflıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.