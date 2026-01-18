Sağlık-Sen'den acillere akademik destek: "Acilin El Kitabı" Cizre'de

Cizre Devlet Hastanesi'nde dağıtım başladı

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan "Acilden Kliniğe - Acilin El Kitabı", acil servislerde görev yapan hekimlere rehber olmak üzere Şırnak’ın Cizre İlçe Devlet Hastanesinde dağıtılmaya başlandı.

Sağlık-Sen Genel Merkezi Hekim Komisyonu tarafından hazırlanan eser, Türkiye genelindeki hastanelere ulaştırılmaya başlandı. Kitap, acil servislerin yoğun ve kritik çalışma koşulları dikkate alınarak hazırlandı ve sahada görev yapan hekimlerin mesleki pratiklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, çalışmanın yalnızca bir yayın olmadığını, aynı zamanda akademik sendikacılığın somut bir örneği olduğunu vurguladı. Anmal, şöyle dedi:

"Sendika olarak hekimlerimizin emeğini savunurken, mesleki gelişimlerini desteklemeyi de asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Kamu görevlilerinin huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamında görev yapabilmesi için akademik sendikacılığa büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla hazırlanan Acilden Kliniğe - Acilin El Kitabı, acil servislerde görev yapan hekimlerimiz için önemli bir başvuru kaynağıdır."

Anmal, kitabın devlet hastanelerinin acil servislerine peyderpey teslim edilmeye başlandığını belirterek, tüm hekimlerin istifadesi için ülke genelindeki acillere ulaştırılacağını ifade etti. Anmal, ’’Akademik sendikacılığın mimarı olan Sağlık-Sen olarak, hekimlerimizin emeğine sahip çıkmaya ve mesleki gelişimlerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

