Zigana Kayak Merkezi'nde Sömestr Yoğunluğu

Sömestr tatilinin başlamasıyla Zigana Dağı'ndaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi yoğun ilgi gördü. Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yer alan tesis, tatilin ilk günlerinde öğrenci ve aileleri ağırladı.

Ziyaretçi akını ve pistlerdeki hareketlilik

Karnelerini alan öğrenciler aileleriyle birlikte özellikle kayak ve kızak aktivitelerine ilgi gösterdi. Sis ve yer yer etkili olan kar yağışına rağmen pistlerde hem çocuklar hem de yetişkinler yoğunluk oluşturdu. Karne hediyesi olarak bölgeye gelen çocukların neşesi pistlerde renkli görüntüler oluşturdu.

Ziyaretçi görüşleri

Merkeze çocuklarıyla gelen Cihan Canlı şöyle konuştu: “Bu güzel kış gününde Zigana Dağı Kayak Tesislerine geldik. Kar, güneş, doğa her şey çok güzel. Bütün Gümüşhanelileri buraya bekliyoruz. Çocuklarımızın ara tatili olduğu için buraya geldik. Onlar kadar biz de eğlendik. Onlarla birlikte biz de kayınca çocukluğumuz aklımıza geliyor. Burası çok kalabalık herkes şen şakrak.”

11 yaşındaki Batur Alp Sancar ise “Biz Ankara’dan geldik. Burada kızak yaptık, kartopu oynadık. Aslında biz buraya sürekli geliyoruz, burası çok güzel ben burayı çok seviyorum” dedi. 8 yaşındaki Yiğit Mete Sancar de “Buraya eğlenmek için geldik. Kartopu oynadık, kızak yaptık. Karların içerisinde yuvarlandık” ifadelerini kullandı.

Rize’den gelen Pınar Akalın ise Zigana’yı tercih etme sebeplerini şöyle anlattı: “Rize’de yaşıyoruz orada da Ayder, Çamlıhemşin’de böyle kış mevsimini görüyoruz ama Zigana’nın havasını, buradaki lokantaları çok sevdiğimiz için Zigana’ya geldik. Hem de arkadaşlarımız ve çocuklarımızla güzel bir hafta sonu geçirelim dedik. Çocuklarımız burada rahat vakit geçiriyor, iklim çok yumuşak bu da güzel.”

İşletmecinin değerlendirmesi

Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisi işletmecisi Abdullah Eroğlu yoğunluğa ilişkin şunları söyledi: “Sömestr tatili geldi, tatille birlikte kar da geldi. Beklentilerimizin üzerinde bir yoğunluk oldu geçen yıla göre yüzde 50 oranında daha fazla yoğunluk oldu. 7’den 70’e bütün vatandaşlar burada. Herkesin eğlenebileceği, hizmet alabileceği bir alanımız var. Tesis olarak tam kapasite çalışıyoruz.”

Ziyaretçiler ve işletmeciler, yağışlarla birlikte sezonun canlandığını ve sömestr tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti.

