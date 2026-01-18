Saray’a Yeni Sağlık Yatırımı: 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu

Projenin kapsamı ve hedefleri

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir proje hayata geçiriliyor. İlçede, 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşa edilecek.

Proje, Kemalpaşa Mahallesi'nde, Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 3 bin 200 metrekarelik alanda, eski Devlet Hastanesi arsası üzerine planlandı. Tesisin toplam 500 metrekare kapalı alana sahip olacağı bildirildi.

Hizmet sunumu ve etkileri

Yeni sağlık kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması hedefleniyor. Aile Sağlığı Merkezi’nde vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri, muayene, takip ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Aynı alanda yer alacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ise acil vakalara daha kısa sürede müdahale edilmesine katkı sağlayarak acil sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek.

Protokol ve yetkililerin açıklamaları

Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımına ilişkin protokol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, bağışçı İstanbul Avrupa İnşaat A.Ş. sahibi Gökhan Demircan ile Avukat Egemen Aktan tarafından düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol töreninin ardından konuşan Vali Recep Soytürk, ilçeye kazandırılacak sağlık yatırımlarının önemine vurgu yaparak, hayırsever firma sahibine ve projede emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Vali Soytürk, yapılacak sağlık tesislerinin ilçe ve bölge halkı için hayırlı olmasını diledi.

