Saray’a Yeni Sağlık Yatırımı: 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu

Tekirdağ Saray'da, Kemalpaşa Mahallesi'nde 3.200 m² alana 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu inşa edilecek; yatırım devlet katkısı ve hayırsever desteğiyle yapılacak.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:31
Saray’a Yeni Sağlık Yatırımı: 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu

Saray’a Yeni Sağlık Yatırımı: 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu

Projenin kapsamı ve hedefleri

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir proje hayata geçiriliyor. İlçede, 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşa edilecek.

Proje, Kemalpaşa Mahallesi'nde, Sağlık Bakanlığı'na tahsisli 3 bin 200 metrekarelik alanda, eski Devlet Hastanesi arsası üzerine planlandı. Tesisin toplam 500 metrekare kapalı alana sahip olacağı bildirildi.

Hizmet sunumu ve etkileri

Yeni sağlık kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması hedefleniyor. Aile Sağlığı Merkezi’nde vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri, muayene, takip ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Aynı alanda yer alacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ise acil vakalara daha kısa sürede müdahale edilmesine katkı sağlayarak acil sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek.

Protokol ve yetkililerin açıklamaları

Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımına ilişkin protokol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, bağışçı İstanbul Avrupa İnşaat A.Ş. sahibi Gökhan Demircan ile Avukat Egemen Aktan tarafından düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol töreninin ardından konuşan Vali Recep Soytürk, ilçeye kazandırılacak sağlık yatırımlarının önemine vurgu yaparak, hayırsever firma sahibine ve projede emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Vali Soytürk, yapılacak sağlık tesislerinin ilçe ve bölge halkı için hayırlı olmasını diledi.

SARAY’A YENİ SAĞLIK YATIRIMI: 6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 112 İSTASYONU YAPILACAK

SARAY’A YENİ SAĞLIK YATIRIMI: 6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 112 İSTASYONU YAPILACAK

SARAY’A YENİ SAĞLIK YATIRIMI: 6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 112 İSTASYONU YAPILACAK

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkent Üniversitesi'nde GETAT ile Bütüncül Sağlık: Ozon, Akupunktur, Mezoterapi
2
Zigana Kayak Merkezi'nde Sömestr Yoğunluğu
3
Sağlık-Sen'den acillere akademik destek: "Acilin El Kitabı" Cizre'de
4
Saray’a Yeni Sağlık Yatırımı: 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu
5
Silivri'de Emircan Duran Kar Altında Denize Girdi
6
İstanbul'da Kar Yağışı: Yenibosna, Otogar ve Gaziosmanpaşa
7
Germencikli Miniklerden Gazze’ye Anlamlı Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları