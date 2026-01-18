Silivri'de Emircan Duran kar altında denize girdi

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Silivri'de, dondurucu soğuğa ve yağan kara aldırış etmeyen bir vatandaşın denize giriş anı görüntülere yansıdı.

Emircan Duran, Parkköy Sahili'nde, karla kaplı kıyıda belirip soğuk suya girdi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde sahil şeridinde biriken karlar ve Duran'ın soğuk suda yüzdüğü anlar net biçimde görülüyor.

