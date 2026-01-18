Silivri'de Emircan Duran Kar Altında Denize Girdi

Silivri Parkköy Sahili'nde Emircan Duran, kar ve dondurucu soğuğa aldırmadan denize girdi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:13
Silivri'de, dondurucu soğuğa ve yağan kara aldırış etmeyen bir vatandaşın denize giriş anı görüntülere yansıdı.

Emircan Duran, Parkköy Sahili'nde, karla kaplı kıyıda belirip soğuk suya girdi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde sahil şeridinde biriken karlar ve Duran'ın soğuk suda yüzdüğü anlar net biçimde görülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

