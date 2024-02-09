Devlet Bahçeli'den AYM çıkışı: AYM, milli güvenlik sorunudur

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada AYM'yi hedef aldı. Bahçeli, AYM'nin hukuka ihanet ettiğini ve milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi. Bahçeli, AYM'nin ya kapatılması ya da baştan kurulması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

AYM YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR

Bahçeli, AYM'nin hukuka ihanet ettiğini ve milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi. Bahçeli, AYM'nin ya kapatılması ya da baştan kurulması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. Anayasa'nın 153.maddesinin bireysel hak ihlali kararlarını kapsamayacağına göre neyin dayatmasını yapıyorsunuz. Kimlere mesaj ulaştırıyor nereye hizmet ediyorsunuz. AYM artık milli güvenlik sorunudur. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır."

ANAYASA MAHKEMESİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR

Bahçeli, AYM'nin hukuka ihanet ettiğini ve milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi. Bahçeli, AYM'nin ya kapatılması ya da baştan kurulması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, AYM'nin teröristlere hak ihlali kararı verdiğini ve Türk hukuk sistemine kara bir leke sürdüğünü belirtti.

"Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur. Mahkeme başkanı ve mahut üyeler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, toplumsal huzur ve güvenliğin muarızı haline gelmişlerdir. Böyle gidemez, böyle bir mahkeme yapısı Türkiye’de yüksek yargı organları içinde yer alamaz, almamalıdır. Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç barış ve huzur ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden Anayasa Mahkemesi, tekrar ifade ediyorum ki, ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. DEM’cilerin, DEM’lenmiş CHP’nin ve diğer marjinalleşmiş yedeklerinin Anayasa Mahkemesi’ni siyasi siper haline getirmeleri Türk hukuk sistemine sürülmüş kara bir lekedir. Teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez."

