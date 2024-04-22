Devlet Bahçeli’den Bakan Şimşek’e tepki: “Türk milletini ‘yerel halk’ ifadesiyle değersizleştiremezsiniz”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Türk milletini ‘yerel halk’ ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden zihniyet, son günlerdeki skandalların başlıca sorumlusudur” şeklindeki ifadelerle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Cumhur İttifakı partisi MHP’den gelen bu tepki, kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında Bakan Şimşek’in yanı sıra DEM Parti’yi de hedef aldı.

“DEM Parti derhal kapatılsın”

MHP lideri Bahçeli’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayınlamış olduğu mesajda, DEM Parti ile ilgili de sert sözler de yer aldı. DEM Parti’nin bir an önce kapatılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Türk bayrağını kabul edemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından hemen çıkarılması, mal ve mülklerine el konulması, DEM Parti’nin kapatılması tarihe, vatana ve millete namus borucudur” sözlerini sarf etti.