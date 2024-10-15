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Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısındaki Önemli Açıklamaları

MHP lideri Bahçeli, terörle mücadele ve yeni anayasa hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:22
Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısındaki Önemli Açıklamaları

Yerel ve Ulusal Birlik Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin" dedi.

Terk İddialarına Cevap Verdi

Bahçeli, terör örgütlerinin taleplerine boyun eğmenin devlete hiç bir şey katmadığını belirterek, "Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah; arası, ortası, şurası, burası yoktur" ifadelerini kullandı.

Kürt Kardeşlik Vurgusu

Kürt kökenli vatandaşlara hitap eden Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimin, bölücü terör örgütüyle hiçbir ortaklığı yoktur" dedi. Bu durumu net bir şekilde ifade ederek, siyasetin doğru bir yön izlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Anayasa Gündemi

Bahçeli, "1982 Anayasası raf ömrünü doldurmuştur" diyerek, yeni bir anayasaya duyulan ihtiyacı vurguladı. Geniş katılımlı ve demokratik bir süreçle Anayasa'nın yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Birlik ve Dayanışma Çağrısı

Toplantıda sözlerine devam eden Bahçeli, "Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür" çağrısında bulunarak, parti ve millet olarak birlik olmanın önemine değindi.

Anayasa'nın İlk Dört Maddesi

Bahçeli, "Anayasa'nın ilk dört maddesi tartışma konusu olamaz" diyerek, Türk milletinin bağımsızlığı ve birlikte yaşama iradesinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

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