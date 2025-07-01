Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri!

2025 yılı, Türkiye genelinde "Aile Yılı" ilan edilmesiyle aile kurumunu güçlendirmek adına önemli adımlar atılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu girişimler, genç çiftler için umut vadediyor. Özellikle evlilik hazırlığı içinde olan çiftlere büyük destek sunuluyor.

Adana Ticaret Odası'ndan Büyük Müjde

Adana Ticaret Odası (ATO), evlilik hazırlıkları yapan çiftler için önemli bir adım atarak mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok indirim fırsatı sundu. İmzalanan protokolle birlikte, yeni yuva kurmayı hayal eden binlerce gence bu kampanya sayesinde büyük bir destek sağlanacak.

Yüzde 15 İndirim Fırsatı

Adana Valiliği’nin himayesinde, ATO organizasyonuyla gerçekleştirilen "Aile Yılı İndirimi" kampanyası, evlilik öncesindeki çiftlerin en büyük maket kalemleri olan mobilya ve beyaz eşya maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, kampanyanın detaylarını açıkladığı toplantıda, "Aile kurumunu desteklemek bizim en asli görevimizdir. 'Aile Yılı' kapsamında yeni evlenecek çiftlerimize destek olmak için esnafımızla birlikte hareket ettik," dedi.

İndirim Koşulları

Protokole göre, kampanyaya katılan ATO üyesi mağazalardan alışveriş yapan çiftler, mobilya alışverişlerinde net yüzde 15, beyaz eşya alışverişlerinde ise yüzde 5 indirim avantajı elde edecekler. Kampanyadan faydalanmak için temel şart, evlilik hazırlığı içerisinde olmaktır. Çiftlerin bu durumu belgelemeleri yeterli olacak.

Resmi Tören ile Duyuruldu

Kampanyanın resmi başlangıcı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Adana’da yeni bir hayat kurmayı planlayan tüm çiftler, belirli bir gelir ya da yaş sınırlaması olmaksızın bu destekten yararlanabilecekler. Kampanyaya dahil olan tüm üye iş yerlerinin vitrilerinde "Aile Yılı Destekçisi" veya "Aile Yılı İndirim Noktası" yazılı özel bir logo bulunacak. Çiftlerin, alışveriş yapmadan önce bu logoyu aramaları, indirimden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak.