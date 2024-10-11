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Devlet Korumasındaki Sude, Wushu'da Avrupa Şampiyonu Olmayı Hedefliyor

17 yaşındaki Sude, wushu branşında Avrupa şampiyonluğu hedefliyor. Boks ve muaythaide de önemli başarılar elde etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:32
Devlet Korumasındaki Sude, Wushu'da Avrupa Şampiyonu Olmayı Hedefliyor

Devlet Korumasındaki Sude'nin Hedefleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan Sude, 17 yaşında ve boks ile muaythaide birçok başarıya imza atmış bir genç sporcu. Şu anda hedefi, wushu dalında Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.

Koruma Altındaki Çocuklara Destek

Bakanlık, korunmaya muhtaç çocukları aile odaklı bir sistemde yetiştirerek, onlara çeşitli spor ve eğitim fırsatları sunuyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında toplanan bu hizmetler, çocukların sosyal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Sporla Gelişen Sude

Sude, spor hayatına boks ve muaythai ile başlamış. Abisinin boks kariyerinden etkilenerek bu branşlara olan ilgisi artmış. Boks ve muaythai dallarında Türkiye şampiyonlukları elde eden Sude, aynı zamanda wushu branşında da başarılara imza atmayı planlıyor.

Hedefleri Yükseliyor

Önümüzdeki yıl boks, muaythai ve wushu Türkiye şampiyonalarına katılmayı ve altın madalya kazanmayı hedefleyen Sude’nin planları sadece bu ile sınırlı değil. Uzun vadede antrenör olmayı ve kendi öğrencilerini Avrupa şampiyonu yapmayı istiyor.

Sude'nin Açıklamaları

Sude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Boksla 3 yıl önce tanıştım. İlk maçımda şampiyon oldum. Şimdi wushuya ağırlık verdim ve önümüzdeki yıl Türkiye maçlarına katılarak uluslararası alanda başarılar elde etmek istiyorum," dedi. Hayalinin olimpiyat ve dünya şampiyonluklarına ulaşmak olduğunu belirten Sude, bu yolda kararlılıkla ilerliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide önemli başarılar elde eden 17 yaşındaki Sude'nin hedefi, Wushu'da Avrupa şampiyonluğunu yaşamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide önemli başarılar elde eden 17 yaşındaki Sude'nin hedefi, Wushu'da Avrupa şampiyonluğunu yaşamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide önemli başarılar elde eden 17 yaşındaki Sude'nin hedefi, Wushu'da Avrupa şampiyonluğunu yaşamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide önemli başarılar elde eden 17 yaşındaki Sude'nin hedefi, Wushu'da Avrupa şampiyonluğunu yaşamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide önemli başarılar elde eden 17 yaşındaki Sude'nin hedefi, Wushu'da Avrupa şampiyonluğunu yaşamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide önemli başarılar elde eden 17 yaşındaki Sude'nin hedefi, Wushu'da Avrupa şampiyonluğunu yaşamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide önemli başarılar elde eden 17 yaşındaki Sude'nin hedefi, Wushu'da Avrupa şampiyonluğunu yaşamak.

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