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Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar

Artık uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak! Tedavi olmak zorundasınız! İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 23.03.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 15:13
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Mehmet Karadağ, yeni ehliyet almak isteyen sürücülere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Artık ehliyet almak isteyenlerin, uyku apnesi sendromunun tedavi edilmiş olması gerektiği yasal bir zorunluluk haline geldi.

Karadağ, uyku apnesinin sürücülerin dikkat ve tepki sürelerini olumsuz yönde etkileyebileceğini belirterek, bu durumun trafik güvenliği açısından büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla eski tip ehliyetlerin geçerliliğinin sona ereceğini hatırlatan Karadağ, yeni ehliyetlerin alınması için sağlık raporunda uyku apnesi sendromunun sorgulanmasının artık yasal bir zorunluluk olduğunu açıkladı.

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının kontrol edilememesi nedeniyle oluşur. Tedavi edilmemiş uyku apnesi uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

ehliyete yeni kural

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, sürücülerin uyku apnesi sendromunun tedavisi olmadan ehliyet alamayacaklarına dikkat çekildi. Karadağ, uyku apnesi sendromuna sahip kişilerin tedavi olmaları ve tedavi sonrası direksiyon başına geçmelerinin önemini vurguladı.

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için gerekli belgeler arasında biometrik fotoğraf, harç ücreti için dekont, sağlık raporu, T.C. kimlik kartı, nüfus müdürlüğünde verilecek parmak izi ve kan grubunu belirleyen belge bulunmaktadır.

Uyku apnesi sendromunun trafik güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğu göz önüne alındığında, getirilen bu zorunluluğun sürücülerin ve diğer trafik kullanıcılarının güvenliğini artıracağına inanılıyor. Bu doğrultuda, uyku apnesi sendromu olan bireylerin tedavi olmaları ve sağlık kontrolünden geçerek güvenli sürücüler olmaları önem arz etmektedir.

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