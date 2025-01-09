Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eski keman virtüözü Ayla Erduran, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenaze töreni, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene Katılım ve Konuşmalar

Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un taziyelerini iletti. Belviranlı, "Dünya üzerinde pek az ülke bu denli harika sanatçılara sahip olabilir. Ülkemiz, bu gibi müstesna sanatçıları büyütüp insanlığa armağan etmiştir." şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de Erduran’ın müziğinin yalnızca Türk insanının değil, tüm dünya insanlarının gönlünde bir yere sahip olduğunu vurguladı. "Ayla Erduran, Türk insanını uluslararası arenada muhteşem bir şekilde temsil etti. Bu kayıp, sanat adına Türkiye için büyük bir kayıptır." dedi.

Sanat Kariyeri ve Başarıları

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, "Ayla Erduran, bu ülkeye her türlü görevini en güzel şekilde yapmıştır," ifadelerini kullandı. Erduran'ın 4 yaşında başladığı keman yolculuğunun, hayatı boyunca devam ettiğini aktardı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da, "Cumhuriyet kültür tarihinin çok önemli bir savaşçısını uğurluyoruz." dedi. Ortaylı, Erduran’ın sanatsal kariyerinin ülkemizin uluslararası anlamda tanınmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

Cenaze Töreni ve Defin

Törende, Cemi'i Can Deliorman ve diğer sanatçılar da duygularını paylaştı. Video klip gösterimleri, taziye mesajları ve sanat dinletileri ile zenginleşen tören, hocanın duası ve helallik istemesi ile son buldu. Ardından ikindi vaktini müteakip Taksim Camii'nde cenaze namazı kılındı ve Erduran'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ayla Erduran'ın Sanat Hayatı

Müziğe çocuk yaşlarda başlamış olan Erduran, ilk konserini 10 yaşında vermiştir. 1946'da Paris Konservatuvarı'na girmiş, ardından New York’ta yıldız sanatçılar ile çalışarak kariyerine yön vermiştir. Ayrıca, birçok uluslararası yarışmada ödül kazanmış ve Almanya, Belçika, Portekiz gibi ülkelerde çok sayıda konser vermiştir.

Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) eski keman virtüözü Ayla Erduran için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) eski keman virtüözü Ayla Erduran için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.