Devlet Tiyatroları 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 16 Adaylıkla Öne Çıkıyor

Devlet Tiyatroları (DT), 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde toplam 16 adaylıkla tiyatro dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yıl düzenlenecek ödül töreninde, İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı olan Medea Material 'Yılın En Başarılı Oyunu' dalında adaylık kazanırken, diğer önemli kategorilerde de birçok başvuru ile temsil ediliyor.

Tiyatronun En Prestijli Ödül Töreni

1997'den bu yana düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Türk tiyatrosuna katkıda bulunmuş tüm emekçileri onurlandırmayı amaçlıyor. Bu yıl 27. kez gerçekleştirilecek olan ödül töreni, sahne sanatlarında ustalık, özgünlük ve derinliği ödüllendiren önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Medea Material ile Birçok Adaylık

Medea Material, 'Yılın En Başarılı Yönetmeni' dalında Ayşe Emel Mesci ile 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' dalında Sükun Işıtan’ın yanı sıra birçok kategoride daha temsil ediliyor. Öne çıkan diğer adaylar arasında Murat Gülmez (Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı), Funda Çebi (Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı) ve Yakup Çartık (Yılın En Başarılı Işık Tasarımı) yer alıyor.

Savaş Karşıtı Mesajlarla Öne Çıkan Yapım

Devlet Tiyatroları'nın bir diğer önemli oyunu Kapıların Dışında, savaş karşıtı mesajları ile dikkat çekiyor. Bu yapımın rejisiyle Volkan Sarıöz, 'Yılın En Başarılı Yönetmeni' dalında diğer bir aday olarak öne çıkarken, Nur Sinem Mete (Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı) ve Burcu Melek Bozan (Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı) gibi isimler de aday olarak karşımıza çıkıyor.

33 Kişilik Jüri Karar Verdi

Ödüllerin sahibi, 33 kişilik jüri tarafından seçildi. Bu jüri, akademisyenler, dramaturglar ve tiyatro sanatçılarından oluşuyor ve sezon boyunca izledikleri tüm oyunları oyladı. Toplamda 12 ana dal ve 4 özel ödül ile 16 ödülün sahipleri belirlenecek.

Tiyatro camiasının büyük merakla beklediği bu ödüller, her yıl düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine takdim ediliyor.

Devlet Tiyatroları (DT), 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 9 dalda 16 adaylıkla yer alıyor.

Devlet Tiyatroları (DT), 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 9 dalda 16 adaylıkla yer alıyor.