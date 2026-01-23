Devlet Tiyatrosu'nun Profesyonel Oyunu Küçükçekmece'de Son Kez Sahnelendi

Devlet Tiyatrosu repertuvarında 15 yıl boyunca aralıksız ve kapalı gişe oynayan, 750’yi aşkın temsille binlerce seyirciye ulaşan Profesyonel oyunu, son temsilini Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Üç gün süren gösterimlerde bin 300’ü aşkın seyirci oyunu izledi.

Başrol Oyuncularının Duyguları

Oyunun başrollerini paylaşan Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar, son temsil öncesinde düşüncelerini paylaştı. Dikinciler, oyunun uzun soluklu yolculuğunu şöyle anlattı: "Hiç saymadık. Anneannemin bir sözü vardı; ‘sayma bereketi kaçar’ derdi. Saymadık ve çok bereketli bir oyun oldu. Hem seyircinin ilgisine mazhar olduk, hem dediğiniz gibi binlerce seyirciye ulaştık, çok güzel etkileşimler yaşadık."

Dikinciler, her temsilde seyirciyle kurulan bağa dikkat çekerek, "İzleyicimiz sadece bir oyun izlemiş olmanın değil, hayata dair bir şeyler duymuş olmanın heyecanıyla tiyatrodan ayrıldı" dedi. Oyunun güncelliğini korumasının nedenini ise metnin sistem ve birey çatışmasını evrensel bir dille ele almasına bağladı: "Dünyada ve Türkiye’de olan bitene her dönemde başka bir yerinden dokunan bir metin. Eskimeyi hiç düşündürtmedi."

15 Yılın Getirdikleri

Bülent Emin Yarar ise aynı oyunu 15 yıl boyunca oynamanın kendileri için bir yük olmadığını, aksine motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Yarar, "Bıkmadınız mı diyorlar. Hiç bıkmadık. Bıkılacak en ufak bir şey yaşamadık. Çünkü her seferinde taptaze bir seyirciyle karşılaşıyoruz. Onların coşkusu bizi diri tutuyor" diye konuştu. Oyunun kendi kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu, bunun kariyerindeki en uzun soluklu oyun olduğunu ve yazar Duşan Kovaçeviç'in metninin zamansız gücünün bu yolculukta belirleyici olduğunu ifade etti.

Seyirciye Teşekkür ve Kültür Merkezi Vurgusu

Röportajda Küçükçekmece seyircisine özel bir parantez açıldı. Yarar, ilçede defalarca sahneye çıktıklarını ve her seferinde güçlü bir bağ kurduklarını belirterek, "Seyirci isterse kalite artar. Küçükçekmece seyircisinin buna fazlasıyla hazır olduğunu görüyoruz" dedi.

Yetkin Dikinciler ise kültür merkezlerinin önemine dikkat çekti: "Kültür merkezleri bir boşluğu doldurmaz, boş alan açar. Önemli olan o alanı nasıl doldurduğumuzdur. Buralar kaliteli sanatın halkla buluşması için bir çekim merkezi. Burada her zaman çok güzel ağırlandık. Güzel zamanlar geçirdik. Tüm seyircimize teşekkür ediyoruz."

15 yıl boyunca seyirciyle kurulan güçlü bağ, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen son temsilin ardından alkışlarla son kez taçlandı. Temsili, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Sükun Işıtan ve Emre Başer de izledi. Devlet Tiyatrosu'nda emekli olan Bülent Emin Yarar'a, Sükun Işıtan tarafından Devlet Tiyatroları adına bir ödül takdim edildi.

