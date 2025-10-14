Devr-i Tezyin Tezhip-Çini Sergisi Saray Koleksiyonları'nda

Saliha Çığ ve 41 kursiyerin eserleri sanatseverlerle buluştu

Devr-i Tezyin Tezhip-Çini Sergisi, Saliha Çığ Sanat Atölyesi tarafından düzenlenerek Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı. Sergi, atölyede eğitim gören 41 kursiyerin eserlerini ve atölye ortaklarının çalışmalarını bir araya getiriyor.

Müzehhibe Saliha Çığ açılışta, etkinliğin ortaya çıkış sürecini anlatırken şöyle dedi: "Tezhip ve çini sanatı, yüzyıllardır estetik anlayışımızın, sabrımızın ve ince ruhumuzun yansıması olan geleneksel sanatlarımızdandır. Bu sanatlar sadece süsleme değil, aynı zamanda bir kültürün hafızası, bir milletin kimliğinin ifadesidir. Bizler de bu mirası geleceğe taşımak için çalışıyoruz."

Çığ, öğrencilerinin çalışmalarını överek, "Sergide göreceğiniz her eser, öğrencilerimin sabır, özveri ve büyük bir emekle ortaya koyduğu çalışmaların bir yansımasıdır. Onların gayretini, öğrenme azimlerinin neticesini bugün burada sizlerle paylaşabilmek benim için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Sanat yolculuğu kolay bir yol değildir. Her fırça darbesinde, her çizgide sabır, disiplin ve gönül gerekir. İşte bu sergi, öğrencilerimin bu yolda attıkları adımların bir meyvesidir. Onlarla ne kadar gurur duysam azdır." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Emel Türkmen da sergide yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Saliha Çığ ile olan tanışıklığından ve onun disiplininden söz etti: "Saliha ile 1999 yılında Mihrimah Sultan Camisi'nde tanıştık. Orada eğitmen olarak birlikte görev yaptık. Kendisi o sıralarda el sanatları alanında çalışıyordu. Daha sonra yollarımız kesişti ve benim öğrencim oldu. Kendisi çok disiplinli bir şekilde çalıştı ve icazetini aldı. Bu bir bayrak yarışı. Bugünkü sergi de bu disiplinli ve azimli çalışmanın bir sonucu olarak görülebilir."

Türkmen, serginin arkasındaki eğitim sistemine dair de şunları aktardı: "Biz bir geleneğin parçasıyız. Bu, Orta Asya'dan başlayan, Selçuklu ve Osmanlı ile devam eden bir süreci anlatıyor. Söz konusu gelenek kaynakları sağlam ve güçlü bir sistemi anlatıyor. Tezhip alanındaki en önemli yapı taşı Osmanlı. Bizler de Osmanlı'da kemal halini bulan bu geleneğin bir parçasıyız ve eserlerimizle bu silsileyi sürdürmeye çalışıyoruz."

Serginin açılışında Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız da hazır bulundu. "Devr-i Tezyin Tezhip-Çini Sergisi" sanatseverler tarafından 19 Ekim'e kadar gezilebilecek.

