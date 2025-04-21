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Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiası: 8 Şüpheli Gözaltında

Devrek Belediyesi'nde usulsüzlük iddiasıyla 8 kişi, eski başkan Çetin Bozkurt dahil, gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 23:11
Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiası: 8 Şüpheli Gözaltında

Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu

Devrek Belediyesi'nde gerçekleştirilen bir operasyon sonucu usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan İsimler

Operasyonda, CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile birlikte R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. isimli kişiler de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu gelişme, yerel halk arasında önemli bir tartışma ve merak konusu haline gelirken, usulsüzlük iddialarının detayları bekleniyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10...

Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt (ortada) ile diğer şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında Devrek Adliyesi'ne sevk edildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10...

Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt (ortada) ile diğer şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında Devrek Adliyesi'ne sevk edildi.

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