Devrek'te Kestane Balı Resmen Tescillendi

Devrek'in Alpaslan Köyü'nde üretilen kestane balı, Ahmet Kapucu tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescillendi; 30 ve 35 numaralı sınıflarda koruma altında.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 13:54
Devrek'te Kestane Balı Resmen Tescillendi

Devrek'te Kestane Balı Resmen Tescillendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Alpaslan Köyünde kestane balı üreten üretici Ahmet Kapucu tarafından hazırlanan ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resmen tescillendi.

Tescil Detayları

Tescil kapsamında ürünümüz 30 ve 35 numaralı mal ve hizmet sınıflarında koruma altına alındı.

Kapucu, üretimin tamamen doğal yöntemlerle sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Tescil kapsamında ürünümüz 30 ve 35 numaralı mal ve hizmet sınıflarında koruma altına alındı. Doğal üretim anlayışımız artık resmî olarak da taçlandı. Uzun yıllardır Alparslan Köyü’nün eşsiz doğasında tamamen doğal yöntemlerle ürettiğimiz kestane balını artık resmi olarak da marka kimliğimizle dünyaya sunuyoruz. Bu tescil, hem köyümüz hem de bölgemiz için gurur verici bir adım haline getirilirken, bölge ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlanacağına inanıyorum. Yalnızca yörede değil, Türkiye genelinde de artan bir talep görüyor" dedi.

Bölge İçin Önemi

Kapucu, tescilin köy ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Ürünün yöresel kimlikle tescillenmesi, kestane balının hem Türkiye içinde hem de dış pazarlarda daha görünür olmasını hedefliyor.

ÜRETİCİ AHMET KAPUCUBAŞ," BALIMIZIN KALİTESİNİNİ HERKESE ISPAT EDECEGİM,"

ÜRETİCİ AHMET KAPUCUBAŞ," BALIMIZIN KALİTESİNİNİ HERKESE ISPAT EDECEGİM,"

İLGİLİ HABERLER

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama