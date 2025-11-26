Devrek'te Kestane Balı Resmen Tescillendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Alpaslan Köyünde kestane balı üreten üretici Ahmet Kapucu tarafından hazırlanan ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resmen tescillendi.

Tescil Detayları

Tescil kapsamında ürünümüz 30 ve 35 numaralı mal ve hizmet sınıflarında koruma altına alındı.

Kapucu, üretimin tamamen doğal yöntemlerle sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Tescil kapsamında ürünümüz 30 ve 35 numaralı mal ve hizmet sınıflarında koruma altına alındı. Doğal üretim anlayışımız artık resmî olarak da taçlandı. Uzun yıllardır Alparslan Köyü’nün eşsiz doğasında tamamen doğal yöntemlerle ürettiğimiz kestane balını artık resmi olarak da marka kimliğimizle dünyaya sunuyoruz. Bu tescil, hem köyümüz hem de bölgemiz için gurur verici bir adım haline getirilirken, bölge ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlanacağına inanıyorum. Yalnızca yörede değil, Türkiye genelinde de artan bir talep görüyor" dedi.

Bölge İçin Önemi

Kapucu, tescilin köy ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Ürünün yöresel kimlikle tescillenmesi, kestane balının hem Türkiye içinde hem de dış pazarlarda daha görünür olmasını hedefliyor.

ÜRETİCİ AHMET KAPUCUBAŞ," BALIMIZIN KALİTESİNİNİ HERKESE ISPAT EDECEGİM,"