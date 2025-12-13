DOLAR
Devrek'te Salep Fideleri Dikimine Başlandı

Devrek'te Musa ve Emine Abalı, Güneytabaklar'da dört yıldır yürüttükleri salep üretiminde fide dikimine başladı; salebin karlı olduğunu vurguladılar.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:29
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde salep fidelerinin dikimine başlandı. Yıllarca İstanbul’da yaşayan ve emekli olduktan sonra memleketi Devrek'e yerleşen Musa Abalı ve eşi Emine Abalı, dört yıl önce Güneytabaklar köyü'nde hayata geçirdikleri salep yetiştiriciliğinde istedikleri performansı yakadı ve fide dikim sezonunun başlamasıyla toprağa fidelerini vermeye başladı.

Üretim süreci ve çiftçinin değerlendirmesi

Musa Abalı süreci şu sözlerle anlattı: "Bundan dört yıl evvel eşimle başladığımız ve çevremizde çok bilinmeyen ancak getirisi oldukça karlı olan salep yetiştiriciliğine başladık. İlk Zamanlarda oldukça zorlandık ama mücadelemizi sürdürdük ve bu işin karlı bir iş olduğunun kanıtına vardık. Geçen yıl yaptığımız hasattan gayet güzel verim aldık şimdi ise ilkbaharda hasadını yapacağımız salepin fidelerini dikmeye başladık. Salep yetiştiriciliği iki aşamada yapılır. Birincisi yumru dediğimiz cinsi, ikincisi ise fide cinsidir. Yumru yani toprağa dikilen kısmının küçük patates gibi olanı Eylül ayında diğer fidesi ise bu aylarda dikilir. Bir dikersiniz üç verir. Mali anlamda oldukça karlı ben hep köylülerime ve diğer tanıdıklarıma söylüyorum gelin bu işi yapın diye ama maalesef konuya duyarlılık göstermiyorlar. Mahsul daha tarladayken pazarlamacı yerinde alıyor. Ben tekrar söylüyorum gelin bu işi yapın ve cebiniz para görsün"

Eşinin destekleyen yorumu

Emine Abalı ise şunları söyledi: "Ben herkesin toprağa yönelik çalışmalar yapmasını tavsiye ediyorum özellikle de salep yetiştiriciliği bu anlamda oldukça karlı iyi ki İstanbul’dan gelmişiz ve iyi ki bu işe atılmışız"

