Devrek'te salep fideleri toprakla buluştu

Devrek'te emekli çiftçi Musa Abalı, dört yıl önce başlattığı salep yetiştiriciliğinde fidelerin dikimine başladı; üretim Güneytabaklar Köyü'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:13
Emekli çiftçi Musa ve Emine Abalı'nın yatırımı meyvesini veriyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, çiftçilikle uğraşan Musa Abalı, dikim sezonunun başlamasıyla salep fidelerinin dikimine başladı. Üretim faaliyetleri, çiftin dört yıl önce hayata geçirdiği Güneytabaklar Köyündeki işletmede sürüyor.

Uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra emekli olan Musa Abalı ve eşi Emine Abalı, memleketlerine dönerek salep yetiştiriciliğine adım attı. İlk yıllarda zorluklarla karşılaşmalarına rağmen elde ettikleri verim, yatırımlarının karşılığını verdi.

Musa Abalı proje hakkında, "Bundan dört yıl evvel eşimle başladığımız ve çevremizde çok bilinmeyen ancak getirisi oldukça karlı olan salep yetiştiriciliğine başladık. İlk zamanlarda oldukça zorlandık ama mücadelemizi sürdürdük ve bu işin karlı bir iş olduğunun kanıtına vardık. Geçen yıl yaptığımız hasattan gayet güzel verim aldık; şimdi ise ilkbaharda elde edeceğimiz mahsulün fidelerini dikmeye başladık." dedi.

Abalı, salep üretiminin iki aşamalı olduğunu anlattı: "Salep yetiştiriciliği iki aşamada yapılır. Birincisi yumru dediğimiz cinsi, ikincisi ise fide cinsidir. Yumru yani toprağa dikilen kısmının küçük patates gibi olanı Eylül ayında, diğer fidesi ise bu aylarda dikilir. Bir dikersiniz üç verir. Mali anlamda oldukça karlı; ben hep köylülerime ve diğer tanıdıklarıma söylüyorum gelin bu işi yapın diye ama maalesef konuya duyarlılık göstermiyorlar. Mahsul daha tarladayken pazarlamacı yerinde alıyor. Ben tekrar söylüyorum gelin bu işi yapın ve cebiniz para görsün."

Emine Abalı ise, "Ben herkesin toprağa yönelik çalışmalar yapmasını tavsiye ediyorum özellikle de salep yetiştiriciliği bu anlamda oldukça karlı; iyi ki İstanbul’dan gelmişiz ve iyi ki bu işe atılmışız" diye konuştu.

