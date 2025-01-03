Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde İşkence İddiaları: Suriye'nin Karanlık Yüzü

Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde Korkunç Manzaralar

Suriye'de, binlerce kişinin işkence gördüğü öne sürülen Deyrizor Merkezi Hapishanesi, yapılan görüntülemelerdeki trajik durumuyla gündeme geldi. Avlusunda çürümüş polis araçları bulunan hapishanede, yanmış ranzaların yanı sıra, is kaplı duvarlar ve çöplüğe dönüşmüş hücreler dikkat çekiyor.

Durumun Ciddiyeti Ortaya Çıkıyor

Hapishanede bulunan koğuşların görüntüleri, burada yaşanan zoraki koşulları ve insan hakları ihlallerini gözler önüne seriyor. Tahrip olmuş alanlar, orada yaşanan acı dolu hikayelerin birer yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Bu görüntüler, Suriye'deki insan hakları ihlallerinin boyutunu bir kez daha ortaya koyarken, uluslararası toplumun konuyla ilgili atacağı adımların önemini artırıyor.

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde çöken Baas rejimi döneminde aralarında kadınların da olduğu binlerce kişinin işkence gördüğü koğuş ve hücreleri görüntüledi. Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünen Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin duvarlarının ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu.

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde çöken Baas rejimi döneminde aralarında kadınların da olduğu binlerce kişinin işkence gördüğü koğuş ve hücreleri görüntüledi. Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünen Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin duvarlarının ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu.