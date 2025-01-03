DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,42 -0,21%
ALTIN
3.016,78 0,14%
BITCOIN
3.402.701,81 1,19%

Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde İşkence İddiaları: Suriye'nin Karanlık Yüzü

Suriye'deki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde yaşanan işkenceler ve tahrip olmuş koşullar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:17
Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde İşkence İddiaları: Suriye'nin Karanlık Yüzü

Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde Korkunç Manzaralar

Suriye'de, binlerce kişinin işkence gördüğü öne sürülen Deyrizor Merkezi Hapishanesi, yapılan görüntülemelerdeki trajik durumuyla gündeme geldi. Avlusunda çürümüş polis araçları bulunan hapishanede, yanmış ranzaların yanı sıra, is kaplı duvarlar ve çöplüğe dönüşmüş hücreler dikkat çekiyor.

Durumun Ciddiyeti Ortaya Çıkıyor

Hapishanede bulunan koğuşların görüntüleri, burada yaşanan zoraki koşulları ve insan hakları ihlallerini gözler önüne seriyor. Tahrip olmuş alanlar, orada yaşanan acı dolu hikayelerin birer yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Bu görüntüler, Suriye'deki insan hakları ihlallerinin boyutunu bir kez daha ortaya koyarken, uluslararası toplumun konuyla ilgili atacağı adımların önemini artırıyor.

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde çöken Baas rejimi...

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde çöken Baas rejimi döneminde aralarında kadınların da olduğu binlerce kişinin işkence gördüğü koğuş ve hücreleri görüntüledi. Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünen Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin duvarlarının ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu.

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde çöken Baas rejimi...

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde çöken Baas rejimi döneminde aralarında kadınların da olduğu binlerce kişinin işkence gördüğü koğuş ve hücreleri görüntüledi. Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünen Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin duvarlarının ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Yakalandı
2
Sanatçı Ferdi Tayfur'un Cenazesi Antalya'dan İstanbul'a Getirildi
3
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı
4
Trump, İspanya ve Hollanda için Büyükelçi Adaylarını Açıkladı
5
İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Şiddetlendirmeyi Talep Ediyor
6
Gaziantep'te İş Yerinde 7 Kumar Makinesi Ele Geçirildi
7
Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı