DHKP/C'ye Belediye Finansmanı İddiasında 2 Sanık Tahliye Edildi

DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasında 2 tahliye

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla yargılanan 13'ü tutuklu 25 sanık arasında yer alan eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Der ve Deniz Kutlu'nun tahliyesine karar verildi.

Duruşmaya 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak iki sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma 27 Ekim'e ertelendi.

Duruşmada savunmalar

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, savunmasında başkanlık döneminde milyarlarca lira yönettiğini ve 15 yıllık görev sürecinde dava konusu olacak bir suç işlemediğini belirtti. Genç, teröre destek ve finansman sağlamadığı, 204 gündür tutuklu olduğu ve sağlık problemleri bulunduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İddianamede yer alan iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanan bazı şüphelilerin ve S.G. mahlaslı gizli tanık beyanlarının özetine yer veriliyor. Buna göre, örgütün merkez komitesinin talimatıyla 2014'te İKOM (İhtiyaç Komitesi) adlı bir yapı kurulduğu, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasa dışı kumarhaneler ve örgüte müzahir mahalle esnafından kaynak sağlandığı iddia ediliyor.

İddianamede, belediyelere örgütün güdümünde yayın yapan dergilerin gönderildiği, belediyelerin örgütün ve legal kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere katılacak kişileri taşımak için araç temin ettiği, örgütün işlettiği Kazova Tekstil adlı işyerinden alınan kazak ve tişörtlerin belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinde satın alındığına ilişkin tespitler bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ilgili belediye başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin görüşmeler yaparak örgütün ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağladıkları yönündeki beyanlar üzerine işlem başlatıldığı belirtiliyor. İddianamede, sanıkların görev yaptıkları dönemde DHKP/C ile ters düşmemek ya da örgütü finanse etmek amacıyla irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri iddiası yer alıyor.

Şükrü Genç hakkındaki iddialar

İddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile ilgili beyanlarda, Genç'in başkanlık döneminde örgüte aktarılan çok sayıdaki para hareketlerinden haberdar olmamasının olağan akışa uygun olmadığı ifade ediliyor. Ayrıca, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı sanık Melih Morsümbül'ün teslim olurken cep telefonunu kurulum ayarlarına getirerek veri kopyalama işlemlerini engellediği ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde örgütle irtibatlı olduğu yönündeki iddialar da iddianamede yer alıyor.

İddianamede bazı sanıklar için "terörizme finansman sağlamak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar, diğer bazı sanıklar için ise "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor. Sanık listesinde Abdullah Der, Deniz Kutlu, Hayri İnönü, Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız, Mehrali Seçme, Haydar Battal, Hatice Yazlık, Haydar Özgül, İsmail Erdem, Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, Melih Morsümbül, Orhan Beğenmiş, Sinan Çetiz, Şükrü Genç ve Zafer Eskiköy gibi isimler yer alıyor.