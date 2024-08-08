Dicle Elektrik'ten Şebeke Yenileme Çalışmasına Engel İddiası

Dicle Elektrik, Ekip Merkezine Yapılan Engel Üzerine Açıklama Yaptı

Dicle Elektrik şirketi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde şebeke yenileme çalışması yapmaya çalışan ekiplerin dışarıdan müdahaleye maruz kaldığını duyurdu.

Şebeke Yenileme Çalışmaları ve Jandarma Desteği

Şirketten gelen açıklamada, ekiplerin, 2024 yılı yatırım planlaması dahilinde başlatılan projeyi tamamlamak üzere bölgeye giriş yaptığı ve bu süreçte jandarma desteğinin alındığı belirtildi.

Engelleme Olayı ve Güvenlik Sorunları

Ancak, mahalleye giriş yapan ekipler, kalabalık bir grup tarafından taşlanarak engellendi. Bu müdahalenin sadece Dicle Elektrik çalışanlarını değil, aynı zamanda güvenlik güçlerini de olumsuz etkilediği ifade edildi.

Kaçak Elektrik Kullanımı ve Proje İçeriği

Açıklamada, kontrol edilen bölgede kaçak elektrik kullanımının %98 oranında tespit edildiği belirtilirken, 4 kayıtlı ve 4 kaçak trafo bulunduğu vurgulandı. Bu kaçak yapılar, can ve mal güvenliği açısından ciddi tehlikelere yol açtığı kaydedildi. Ekonomik Zararlı Tüketim ve Yatırım Planları

Yıllık ortalama her abonede 29 bin kilovat elektrik tüketimine ulaşıldığı, bu oranın normal bir kullanıcının 12 yılda harcayacağı kadar elektrik tüketimine karşılık geldiği aktarıldı. İzin alınması durumunda, bölgede toplamda 11 milyon liralık bir yatırım planlandığı ifade edildi. Yatırım ile 240 eski ağaç ve demir direklerin yanı sıra 350 beton direk yerleştirilecek, ayrıca 320 armatür ve 15 kilometre izolasyonlu kablonun döşenmesi planlanıyor.