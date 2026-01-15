Didim Belediyesi'nden Serviks Kanseri Farkındalık Semineri

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın sağlığını korumak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Didim Belediyesi tarafından bilgilendirici bir seminer düzenlendi.

Etkinlik ve katılımcılar

Seminer, DİGEM'de gerçekleştirildi; Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ile çok sayıda Didimli kadın katılım sağladı.

Sunum ve içerik

Etkinlikte, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Işın Yeşim Yeşilkaya tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; serviks kanserinin risk faktörleri, korunma yolları, tarama yöntemleri ve erken teşhisin hayati önemi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Seminerde konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadın sağlığının toplum sağlığının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Kadınlarımızın bilinçlenmesi, erken teşhis ve önleyici sağlık hizmetlerine erişimi hayati önem taşıyor. Didim Belediyesi olarak kadın sağlığını önceleyen, bilgilendirici ve koruyucu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tür farkındalık etkinlikleriyle daha sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

