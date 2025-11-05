Didim'de 1,4 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Yenimahalle'de jandarma operasyonu: Doldurulmuş makaronlar ve tütün ürünleri ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olan çeşitli kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Olay, Yenimahalle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma, piyasaya içi tütün doldurulmuş makaron sattığına dair şüpheler üzerine 2 şahsı fiziki takibe aldı.

Yapılan araştırma sonucunda bir ikamet, bir işyeri ve bir depoda arama gerçekleştirildi. Aramalarda ele geçirilen ürünler arasında 145 bin adet satışa hazır doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 290 adet nargile tütünü aroması ve 52 adet nargile tütünü bulunuyor.

Ayrıca aramalarda 13 adet elektronik sigara, 46 adet gümrük kaçağı sigara ile 27 adet gümrük kaçağı puro da ele geçirildi. Söz konusu ürünlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin TL olarak kaydedildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

