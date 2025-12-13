DOLAR
Didim'de Gıda Atıkları Mamaya Dönüşüyor: Sokak Hayvanlarına Umut

Didim Belediyesi, toplanan gıda atıklarını Mama Üretim Tesisinde işleyerek Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi için sürdürülebilir mama üretiyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:13
Didim Belediyesi'nden çevre ve hayvan dostu uygulama

Didim Belediyesi, çevreyi koruma ve sokak hayvanlarının beslenmesini sağlama amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Yeni proje kapsamında ilçe genelinde toplanan atık yiyecekler, belediye ekiplerince geri dönüştürülerek işlenecek ve Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'ndeki can dostlarımız için mama haline getirilecek. Uygulama, gıda israfını önlemeyi ve sokak hayvanlarına sürdürülebilir beslenme imkânı sunmayı hedefliyor.

Atık yiyeceklerin mamaya dönüştürülmesi sayesinde hem atık miktarının azaltılması hem de sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Hatice Gençay, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlçemizdeki gıda atıkları, belediye ekiplerimiz tarafından toplanıp işlenerek geri dönüştürülecek ve patili dostlarımız için mama haline getirilecek. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesindeki Mama Üretim Tesisinde başlayan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Can dostlarımıza umut ışığı olmaya devam edeceğiz"

