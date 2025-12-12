DOLAR
Didim'de Kaybolan Köpeğe 10 Bin TL Ödül

Didim Hisar Mahallesi Sedefköy'de kaybolan köpeğini arayan İngiliz Gail Wright, bulunan kişiye 10 bin TL ödül vereceğini sosyal medyadan duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:48
İngiliz sahibi sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı

Didim Hisar Mahallesi Sedefkoy mevkiinde kaybolan köpeğini bulmak için ilan veren İngiliz uyruklu Gail Wright, köpeğini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Wright, köpeğinin 3 gün önce Sedefkoy tarafında görüldüğü bilgisini aldığını belirtti ve vatandaşlardan yardım istedi.

"Lütfen bebeğimi eve getirmeme yardım edin. Alfie en son Didim bölgesinde görüldü. Ödül 10 bin TL"

KÖPEĞİNİ BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

KÖPEĞİNİ BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

