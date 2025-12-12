Didim'de Kaybolan Köpeğe 10 Bin TL Ödül
İngiliz sahibi sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı
Didim Hisar Mahallesi Sedefkoy mevkiinde kaybolan köpeğini bulmak için ilan veren İngiliz uyruklu Gail Wright, köpeğini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.
Wright, köpeğinin 3 gün önce Sedefkoy tarafında görüldüğü bilgisini aldığını belirtti ve vatandaşlardan yardım istedi.
"Lütfen bebeğimi eve getirmeme yardım edin. Alfie en son Didim bölgesinde görüldü. Ödül 10 bin TL"
KÖPEĞİNİ BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK