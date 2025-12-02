Didim’de Minikler Turşu Hazırladı: Deniz Yıldızları’nda Eğlenceli Etkinlik

Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte kendi turşularını hazırlayıp yaparak öğrenmenin keyfini yaşadı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:01
Yaparak öğrenme ve el becerileri öne çıktı

Didim Belediyesi’ne bağlı Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, eğlenceli ve öğretici bir etkinlikte bir araya geldi. Minikler hem keyifli vakit geçirdi hem de kendi turşularını hazırlayarak yaparak öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca çocuklar, öğretmenlerinin rehberliğinde kullanılan malzemeleri tanıdı, kavanozları doldurdu ve sürecin her aşamasına aktif şekilde katıldı. Bu uygulamalı etkinlik, miniklerin merak duygusunu canlı tutarken el becerilerini geliştirmelerine de katkı sağladı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlikle ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Belediye kreşimizde düzenlemiş olduğumuz bu tür etkinliklerimizle, çocuklarımızın merak duygusunu desteklemeyi, el becerilerini geliştirmeyi ve öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz".

