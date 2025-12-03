Didim'de Yeni Sosyal Alan: Ferdi Zeyrek Parkı Açıldı

Didim'de Ferdi Zeyrek Parkı hizmete girdi

Yeni Mahalle 832 Sokak'ta açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi

Didim'de halkın günlük yaşamına nefes aldıracak yeni bir sosyal alan açıldı. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek in adı, ilçede hayata geçirilen yeni parka verildi.

Park, Yeni Mahalle 832 Sokak adresinde yer alıyor. Açılış törenine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve Didim halkı katıldı. Katılımın yoğun olduğu tören halk tarafından ilgiyle takip edildi.

Açılışta konuşan Başkan Hatice Gençay şunları ifade etti: "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu park, taşıdığı isim sayesinde sıradan bir alan olmanın çok ötesine geçiyor. Halkının sevgisini kazanmış, memleketine adanmış bir ömrün hatırası bu kente emanet ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek. Görevini insan sevgisiyle yapan, mütevazı duruşuyla gönüllerde yer eden bir isimdi. Onu anmak ve hatırasını yaşatmak hepimiz için anlamı büyük bir sorumluluk. İyi yöneticiler iz bırakır; büyük yöneticiler ise o izlerle kalplere dokundukları için unutulmaz olurlar"

Başkan Gençay konuşmasına şöyle devam etti: "Ferdi Başkan, yaptığı her çalışmada halkına duyduğu içten bağlılığı hissettirmiştir. Onunla ilgili anlatılan her anı, gülümseyen, çalışkan, dürüst ve mütevazi bir insanı tarif eder. Bu parkın onun adını taşıması, bize bıraktığı değerlere sessiz ve derin bir teşekkürdür. Burada büyüyecek her ağaç, duyulacak her çocuk kahkahası ve atılacak her adım. Onun yaşamımıza kattığı güzellikleri hatırlatmayı sürdürecektir. Biraz dan toprakla buluşturacağımız zeytin ağacı, yalnızca bir ağaç değildir. Ferdi Başkan gibi; kökleriyle güven veren, duruşuyla saygı uyandıran, varlığıyla insanı sakinleştiren bir simgedir. Bu ağacın her dalı onun bıraktığı değerlerin geleceğe uzanan bir izidir. Bu parkta yürüyen herkes adını saygıyla ve sevgiyle anmaya devam edecektir. Ferdi Zeyrek’i bir kez daha rahmet ve sevgiyle anıyor, Ailesine, sevenlerine ve halkımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu anlamlı açılışta yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim"

Konuşmaların ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve beraberindeki heyet parkın açılışını gerçekleştirdi. Merhum Ferdi Zeyrek anısına gökyüzüne güvercin bırakıldı ve bölgenin simgesi olan bir zeytin ağacı toprakla buluşturuldu. Tören kapsamında ayrıca Ferdi Başkan için pilav hayrı yapıldı.

DİDİM’E YENİ BİR SOSYAL ALAN KAZANDIRILDI