Didim Kadın Meclisi Aralık Toplantısı Hatice Gençay Ev Sahipliğinde

Toplantı Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde geniş katılımla tamamlandı

Didim Kadın Meclisi Aralık ayı toplantısını Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantı geniş katılımla verimli bir şekilde tamamlandı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadınların kent yaşamındaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadınların kent yaşamındaki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Başkan Hatice Gençay şöyle konuştu:

"Didim’de kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını artırmak için yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadın Meclisi; kadın emeğinin görünür kılınması, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin artırılması konusunda önemli bir misyon üstleniyor"

Kadın Meclisi üyeleri ise toplantıda, daha adil ve daha aydınlık bir Didim için ortak kararlılık mesajı verdi.

