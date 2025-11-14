Digor'da "Çok Amaçlı Kültür Evi" Şirinköy'de Açıldı

Kars'ın Digor ilçesi Şirinköy'de yapımı tamamlanan "Çok Amaçlı Kültür Evi", düzenlenen törenle hizmete açıldı. Köy halkının kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelebileceği yeni merkez, geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.

Açılış töreni

Açılış törenine Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman, ilçe protokolü, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından davetliler kültür evini gezerek bina içinde yer alan çok amaçlı salon, kurs ve etkinlik alanları hakkında bilgi aldı.

Kullanım alanları ve beklentiler

Kültür evinin Şirinköy'ün sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor. Merkezde sanat kursları, aile eğitimleri, gençlik etkinlikleri, toplantılar ve kültürel programlar düzenlenecek.

Vatandaşlar, köyde böyle bir merkezin açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, kültür evinin özellikle gençlere yeni fırsatlar sunacağına dikkat çektiler.

Açılış programı, ikramlar ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

