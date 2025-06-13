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Dijital Sanat Akademisi'nden 49 Kursiyere Sertifika Töreni

49 kursiyer, Dijital Sanat Akademisi'ni başarıyla tamamlayarak sertifika aldı. Törende yapay zeka, sanat ve teknoloji üzerine açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:48
Dijital Sanat Akademisi'nden 49 Kursiyere Sertifika Töreni

Dijital Sanat Akademisi'nden 49 Kursiyere Sertifika Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği ve İSF Studios işbirliği ile gerçekleştirilen Dijital Sanat Akademisi projesi, 49 kursiyerin sertifika almasıyla başarıyla sonlandı.

Tören, Gölbaşı ilçesindeki İSF Studios'ta düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, sertifika alan kursiyerleri tebrik ederek konuşmasına başladı. Şimşek, dijital ve animasyon sektörünün sadece teknik bir alan değil, hayal gücünün ve yaratıcılığın merkezinde olduğunu vurguladı.

Teknolojinin geldiği seviyenin, hayallerin ötesinde olduğunu belirten Şimşek, "Bugün yapay zeka olarak adlandırdığımız kavram, birçok mesleği etkileyebilir. Ama hayal gücümüz ve düşünce yapımız, bu teknolojilerin anlamlı bir şekilde kullanılmasını sağlar" dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın Katkıları

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, ajans olarak bugüne kadar binin üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kalkan, Ankara'nın her köşesinde ajansın etkisini görmekte olduklarını ifade ederken, animasyon sektörünün görsel ve işitsel endüstriler içerisinde önemli bir paya sahip olduğunun altını çizdi.

İSF Studios'un Katkıları

İSF Studios kurucusu ve yönetmeni İsmail Fidan, destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ederek, kursiyerlerin animasyon ve modelleme alanlarındaki eğitim sürecine dair duygularını paylaştı. Fidan, "Kursiyerlerimiz haftada iki gün animasyon ve iki gün modelleme eğitimi aldı ancak bu eğitim süreleri dışında geceleri de çalışarak kendilerini geliştirdiler," şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık altı ay süresince animasyon ve modelleme dersleri alan kursiyerler, sertifikalarını almaya hak kazandı. Tören, kursiyerlerin çalışmalarına dair gerçekleştirdiği sunumlarla sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı desteği ve İSF Studios işbirliğinde yürütülen...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı desteği ve İSF Studios işbirliğinde yürütülen "Dijital Sanat Akademisi" projesi kapsamında 49 kursiyer sertifika aldı. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan (sağda), kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı desteği ve İSF Studios işbirliğinde yürütülen...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı desteği ve İSF Studios işbirliğinde yürütülen "Dijital Sanat Akademisi" projesi kapsamında 49 kursiyer sertifika aldı. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan (sağda), kursiyerlere sertifikalarını verdi.

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