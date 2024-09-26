Dijital ve Yapay Zeka Programlarında Yüzde Yüz Doluluk Oranı

Dijital ve Yapay Zeka Programları Tam Dolulukta

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu yıl itibarıyla açılan dijital ve yapay zeka temelli 73 ön lisans ve lisans programında doluluk oranının %100 olduğunu duyurdu.

Yükseköğretim Toplantısında Önemli Açıklamalar

Özvar, YÖK'te gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı sırasında öğrencilere yönelik desteklerin önemine vurgu yaparak, "6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde öğrenim gören öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenilmesini bekliyorum" dedi.

Programlara Yoğun İlgi

Bu yıl açılan dijital ve yapay zeka programlarının öğrenci ilgisi ile karşılandığını ifade eden Özvar, "Doluluk oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite yönetimlerinden bu programların kalite standartlarına özen göstermelerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Eğitiminin Uluslararası Başarısı

Türkiye'nin 2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu Karnesi'ndeki yükseköğretim göstergelerinin başarılı olduğunu aktaran Özvar, bu durumunun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Azerbaycan'dan Yoğun İlgi

Azerbaycan'da başarılı öğrenciler, Türkiye Azerbaycan Üniversitesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Özvar, ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe Üniversitesi tarafından açılan programlara 86 öğrencinin yerleştiğini de duyurdu. Bu öğrencilerin merkezî yerleştirme sınavlarında en yüksek puanları aldığı bilgisi, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne olan teveccühü artırdı.

Modelin Yaygınlaştırılması Planları

Özvar, Türkiye Azerbaycan Üniversitesi gibi modelin, başta Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'ndaki ülkeler olmak üzere farklı coğrafyalarda da hayata geçirilmesi planlandığını belirtti.