Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı İhalesi Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 7,46 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşan Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. ABB'nin yaptığı açıklamaya göre, tamamlanan ihale sonrasında imzalanacak sözleşme ile saha çalışmalarına geçilecek.

Hattın istasyonları ise Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu olarak belirlenmiş olup, günlük 300 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

Bunun yanında, ABB tarafından projelendirilen M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hatları ile M4 Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onay aldı. 9,36 kilometre uzunluğundaki M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hattı, 5 istasyon ile hizmet verecek.

Toplam 7,69 kilometre uzunluğunda olacak olan M4 Şehitler-Forum Metro Uzatma Hattı ise 4 istasyondan oluşacak.

Ayrıca, 15,45 kilometre uzunluğundaki M5 Kızılay-Dikmen Metro Hattı projesinin revizyonları tamamlandı ve son onay sürecine geçildi. Proje, 11 istasyon ile önemli bir ulaşım ağı sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan M2 Çayyolu ile M3 Sincan hattını birleştirecek 12,5 kilometre uzunluğundaki M6 hattının proje çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi. Kesin proje onayının ardından M6 hattı, Ahimesut, Alsancak, Ahi Evran, Eryaman YHT ve Şapka Devrimi istasyonlarıyla inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 7,46 kilometre uzunluğundaki 8 istasyondan oluşacak Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 7,46 kilometre uzunluğundaki 8 istasyondan oluşacak Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.