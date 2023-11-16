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Dilan-Engin Polat'a büyük şok! Pişmanlıktan yararlanıp her şeyi itiraf edecek!

Dilan-Engin Polat'a büyük şok! Pişmanlıktan yararlanıp her şeyi itiraf edecek! Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında sürpriz gelişme yaşandı. Avukat Ahmet Gün verdiği ifade vererek pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini açıkladı.