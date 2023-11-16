Dilan-Engin Polat'a büyük şok! Pişmanlıktan yararlanıp her şeyi itiraf edecek!

Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında sürpriz gelişme yaşandı. Avukat Ahmet Gün verdiği ifade vererek pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini açıkladı.

Dilan-Engin Polat'a büyük şok! Pişmanlıktan yararlanıp her şeyi itiraf edecek!
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Polat ailesinin avukatlığını üstlenen ve aynı davada tutuklanarak cezaevine sevk edilen Ahmet Gün geçtiğimiz gün savcılıkta verdiği ifadesinde pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini beyan etti.

Ahmet Gün ifadesi

Gazeteci Murat Ağırel, yaptığı açıklamalar üzerine Ahmet Gün'ün bugün savcılığa ifade verdiğini ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtti.  

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