Dilan Polat ve Sıla Doğu 'Hayasızca Hareketler' Davasından Beraat Etti

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, 'hayasızca hareketler' davasında beraat etti. Mahkeme, suç unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:23
Dilan Polat ve Sıla Doğu 'Hayasızca Hareketler' Davasından Beraat Etti

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında gerçekleşen olaylar nedeniyle haklarında açılan 'hayasızca hareketler' davasında beraat etti.

Mahkeme Kararı

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Polat ve Doğu hakkında açılan davayı basit yargılama usulüyle karara bağladı. Mahkeme, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

İddianame İçeriği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülere ilişkin Polat ve Doğu hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, görüntülerin bulunduğu videoya yapılan bilirkişi inceleme raporunda, müzik eşliğinde dans ederken Polat'ın ablası Sıla Doğu'yu önce yanağından, ardından dudağından öptüğü ifade edildi. Ancak sanıkların bu davranışı cinsel güdüyle yapmadıkları savunuldu.

Davada İddialar ve Sonuç

İddianamede, sanıkların her ne kadar bu eylemin cinsel güdüyle gerçekleştirilmediğini öne sürseler de, herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen söz konusu hareketlerin 'hayasızca hareketler' suçunu oluşturduğu belirtildi. Ancak mahkeme, dava açmak için yeterli delil bulamadı ve iki kardeşin hapis cezası istemiyle ilgili iddialarını reddetti.

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