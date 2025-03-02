Dilan ve Engin Polat Çifti ile 4 Şüpheli Gözaltında

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 4 şüpheli, uyuşturucu madde suçundan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 05:25
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 05:28
Dilan ve Engin Polat Çifti ile 4 Şüpheli Gözaltında

Dilan ve Engin Polat Çifti Hakkında Uyuşturucu Soruşturması

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli, uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Operasyon ve Gözaltı Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçti. Dilan Polat'ın da yer aldığı bir videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan ile birlikte 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videodaki durum nedeniyle resen soruşturma başlatarak gözaltı talimatı verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve gereken adli süreçlerin en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, "uyuşturucu madde satın almak...

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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