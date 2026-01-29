Dilovası Kent Meydanı Projesinin Temeli Atıldı

Dilovası Kent Meydanı Projesi'nin temeli atıldı; yaklaşık 7 bin 197 metrekarelik alanda sosyal donatılar ve kültürel tesisler yer alacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:42
Dilovası Kent Meydanı Projesinin Temeli Atıldı

Dilovası Kent Meydanı Projesinin Temeli Atıldı

Dilovası’nda sosyal ve kent yaşamına değer katması hedeflenen Kent Meydanı Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Proje, Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek ve yaklaşık 7 bin 197 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Proje Detayları

Projede kapalı otopark, sinema salonları, e-spor alanları, Aile ve Çocuk Merkezi, bowling salonu, kafe ve açık teraslar gibi sosyal donatılar yer alacak. Kent meydanı, ilçenin sosyal yaşamını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projenin Dilovası’nın geleceği açısından önemine dikkati çekerek, "Bugün sadece bir temel atmıyoruz; ilçemizin geleceğine umut, birlik ve vizyon döküyoruz. İnsanı merkeze alan, sosyal yaşamı güçlü bir Dilovası hedefliyoruz. Kent meydanı da bu anlayışın en net örneklerinden biri" dedi.

Ömeroğlu ayrıca bu yıl içinde Diliskelesi Kültür Merkezinin, Asude Sosyal Tesislerinin ve köy konakları gibi projelerin açılışını yapacaklarını, restore edilen tarihi konakların da hizmete sunulacağını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise Dilovası’nda önemli projelerin hayata geçirileceğini belirterek, Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası’nın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Törende Kimler Vardı

Törende AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar hazır bulundu.

DİLOVASI'NDA SOSYAL VE KENT YAŞAMINA DEĞER KATMASI HEDEFLENEN KENT MEYDANI PROJESİNİN TEMELİ...

DİLOVASI'NDA SOSYAL VE KENT YAŞAMINA DEĞER KATMASI HEDEFLENEN KENT MEYDANI PROJESİNİN TEMELİ, DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.

DİLOVASI'NDA SOSYAL VE KENT YAŞAMINA DEĞER KATMASI HEDEFLENEN KENT MEYDANI PROJESİNİN TEMELİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Üsküdar'da Yapı Kayıt Belgeli Evi Yıktı: Aile Sokakta Kaldı
2
Demirkent'e Modern Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu Açıldı
3
Eşini ve Kızını Kaybeden Hilmi Altın Soma'ya Ruh Sağlığı Merkezi Getirdi
4
Çine Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği: Türk Kızılayı İş Birliği
5
AKİB’de Türkiye Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanlığına Sinan Erdoğan Atandı
6
Wadephul’un Letonya ve İsveç Ziyareti Buzlanma Nedeniyle Aksadı
7
Keçiören Belediyesi'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları