Dilovası Kent Meydanı Projesinin Temeli Atıldı

Dilovası’nda sosyal ve kent yaşamına değer katması hedeflenen Kent Meydanı Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Proje, Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek ve yaklaşık 7 bin 197 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Proje Detayları

Projede kapalı otopark, sinema salonları, e-spor alanları, Aile ve Çocuk Merkezi, bowling salonu, kafe ve açık teraslar gibi sosyal donatılar yer alacak. Kent meydanı, ilçenin sosyal yaşamını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projenin Dilovası’nın geleceği açısından önemine dikkati çekerek, "Bugün sadece bir temel atmıyoruz; ilçemizin geleceğine umut, birlik ve vizyon döküyoruz. İnsanı merkeze alan, sosyal yaşamı güçlü bir Dilovası hedefliyoruz. Kent meydanı da bu anlayışın en net örneklerinden biri" dedi.

Ömeroğlu ayrıca bu yıl içinde Diliskelesi Kültür Merkezinin, Asude Sosyal Tesislerinin ve köy konakları gibi projelerin açılışını yapacaklarını, restore edilen tarihi konakların da hizmete sunulacağını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise Dilovası’nda önemli projelerin hayata geçirileceğini belirterek, Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası’nın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Törende Kimler Vardı

Törende AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar hazır bulundu.

DİLOVASI'NDA SOSYAL VE KENT YAŞAMINA DEĞER KATMASI HEDEFLENEN KENT MEYDANI PROJESİNİN TEMELİ, DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.