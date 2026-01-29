Söke'de Risk Esaslı Gıda Denetimi: Güllübahçe ve Sayrakçı'da Kontroller
Denetimlerin Amacı ve Kapsamı
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçeye bağlı Güllübahçe ve Sayrakçı Mahallelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde risk esaslı denetimler gerçekleştirdi.
Yasal Dayanak ve Uygulama
Yapılan açıklamada, denetimlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütüldüğü; işletmelerin risk sistemine göre kontrol edildiği bildirildi.
Denetim Bulguları ve Vurgular
İncelemelerde, işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve genel çalışma şartları titizlikle değerlendirildi. Ekipler, eksik veya uygunsuzluk tespit edilen konularda gerekli işlemleri uyguladı.
Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini belirtti.
