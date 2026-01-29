Söke'de Risk Esaslı Gıda Denetimi: Güllübahçe ve Sayrakçı'da Kontroller

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5996 sayılı kanun kapsamında Güllübahçe ve Sayrakçı'da risk esaslı gıda denetimleri gerçekleştirdi; hijyen ve mevzuat incelendi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:53
Söke'de Risk Esaslı Gıda Denetimi: Güllübahçe ve Sayrakçı'da Kontroller

Söke'de Risk Esaslı Gıda Denetimi: Güllübahçe ve Sayrakçı'da Kontroller

Denetimlerin Amacı ve Kapsamı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçeye bağlı Güllübahçe ve Sayrakçı Mahallelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde risk esaslı denetimler gerçekleştirdi.

Yasal Dayanak ve Uygulama

Yapılan açıklamada, denetimlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütüldüğü; işletmelerin risk sistemine göre kontrol edildiği bildirildi.

Denetim Bulguları ve Vurgular

İncelemelerde, işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve genel çalışma şartları titizlikle değerlendirildi. Ekipler, eksik veya uygunsuzluk tespit edilen konularda gerekli işlemleri uyguladı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini belirtti.

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA İLÇEYE BAĞLI...

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA İLÇEYE BAĞLI GÜLLÜBAHÇE VE SAYRAKÇI MAHALLELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA İLÇEYE BAĞLI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Üsküdar'da Yapı Kayıt Belgeli Evi Yıktı: Aile Sokakta Kaldı
2
Demirkent'e Modern Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu Açıldı
3
Eşini ve Kızını Kaybeden Hilmi Altın Soma'ya Ruh Sağlığı Merkezi Getirdi
4
Söke'de Risk Esaslı Gıda Denetimi: Güllübahçe ve Sayrakçı'da Kontroller
5
Çine Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği: Türk Kızılayı İş Birliği
6
AKİB’de Türkiye Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanlığına Sinan Erdoğan Atandı
7
Wadephul’un Letonya ve İsveç Ziyareti Buzlanma Nedeniyle Aksadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları