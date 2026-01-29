Eşini ve Kızını Kaybeden Hilmi Altın Soma'ya Ruh Sağlığı Merkezi Getirdi

Acısını toplumsal faydaya çeviren baba, Soma'ya önemli bir sağlık yatırımı kazandırdı

Kartalkayandaki yangın faciasında ailesini kaybeden acılı baba Hilmi Altın, yaşadığı büyük acıyı toplumsal faydaya dönüştürerek Soma'ya Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi kazandırılması için öncülük etti.

Soma Belediyesi tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne tahsis edilen binanın, merkezin hizmet vereceği biçimde yeniden düzenlenmesi için ilk adım atıldı. Binanın tadilat ve tefrişat çalışmalarını kapsayan protokol, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol, hayırsever Fatma Tonguç adına damadı Hilmi Altın ile Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren arasında gerçekleştirildi. Yapılan anlaşma kapsamında bina, ruh sağlığı hizmetleri sunacak şekilde yeniden düzenlenecek ve hizmete açılacak.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın, bu acıya rağmen topluma fayda sağlayacak projelere öncülük etmeye devam ediyor. Altın, kısa süre önce kaybettiklerinin anısını yaşatmak için memleketi Soma'da çeşitli sosyal projeler hayata geçireceğini açıklamıştı.

Bu proje ile hedeflenen, ruh sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması ve Soma halkı için önemli bir ihtiyacın karşılanması. Acının dayanışma ve iyiliğe dönüştüğü bu girişim, hem toplumsal farkındalığa katkı sağlamayı hem de insan hayatına dokunan kalıcı bir değer oluşturmayı amaçlıyor.

HİLMİ ALTIN (SOLDAN 2.), MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ FATİH ZEREN (SAĞDAN 2.) SOMA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBİ DR. GÖKHAN KIVAÇ YAŞAR (SAĞDAN 1.) VE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI UZM. DR. NEBİ SÜRÜM (SOLDAN 1.) PROTOKOLÜN İMZA TÖRENİNE KATILDI.