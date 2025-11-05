Dilovası'na 2 bin 4 TOKİ Konutu: 2. ve 3. Etapta İnşaatlar Sürüyor

Dilovası'nda TOKİ projeleri kapsamında toplam 2.004 konut, dükkan, okul ve cami yapımları sürüyor; çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:14
Meclis toplantısında projeye dair son gelişmeler paylaşıldı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, kasım ayı olağan meclis toplantısında ilçede yürütülen TOKİ projeleriyle ilgili bilgi verdi. Toplantı, Başkan Ömeroğlu başkanlığında yapıldı ve gündem maddeleri görüşülmeden önce ilçede yaşanan üzücü olaylara ilişkin taziye dilekleri ile projelere dair açıklamalar yer aldı.

Başkan Ömeroğlu, 29 Ekim’de Gebze ilçesinde meydana gelen bina yıkılmasında hayatını kaybeden 4 vatandaşa Allah’tan rahmet diledi ve ilgili gelişmelere üzüntüsünü ifade etti.

Proje detayları ve teşekkür

Ömeroğlu, TOKİ kapsamında yürütülen sosyal konut projesinin ilçeye kazandırılması sürecinin olumlu ilerlediğini belirterek, desteğini esirgemeyenlere teşekkür etti: bakan, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanı, il başkanı, ilçe başkanı ile emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Projede gelinen son aşamalar hakkında verilen bilgiler ise şöyle:

2. etap kapsamında 859 konut, 10 dükkan ve 24 sınıflı bir ilköğretim okulu inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

3. etap için ise 1.145 konut, 16 dükkan ve bir cami yapımı amacıyla hafriyat çalışmalarının başladığı bildirildi. Başkan Ömeroğlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Toplantının kapanışı

Gündem maddeleri toplantıda tek tek görüşülerek oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin tamamlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde karşılıklı görüş alışverişleri yapıldı. Başkan Ramazan Ömeroğlu, meclis üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

