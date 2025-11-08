Dilovası'nda Parfüm Dolum Tesisi Yangını — 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde ölümcül yangın

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanındaki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve ekipler yangını söndürdü.

Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Mahalle sakini Mehmet Düzgüner'in tanıklığı

Yangını gören ve yaralı bir kişiye müdahale eden mahalle sakini Mehmet Düzgüner şunları söyledi:

"Saat 09.00 gibiydi, patlama sesi oldu. Kalktım balkondan aşağıya baktığımda adam yanıyordu. Aşağıya indim bahçedeki hortumu aldım, adamı söndürdüm. Bağrışma sesleri vardı. Çocuklar, kadınlar bağırıyordu. İçeri girmek istedim ancak alevlerden dolay giremedim. Bu iş yeri 4 yıldır faaliyet gösteriyordu, defalarca şikayet edildi. Kaç kişi çalıştığını bilmiyorum ancak yaşı küçük çocuklar, kadınlar da vardı. Bağırıp çağırıyorlardı. Rabbim geride kalanlara sabır versin. Fabrikan içine girebilecek bir durum yok. Zaten ateş çoktu. Patlamadan dolayı insanlar çıkamadı. Kapının önü komple alevdi. Çıkmaları imkansızdı yani. Biz de giremedik, onlar da çıkamadılar. Tek giriş çıkış burası zaten. Yangın küçük bir şey olsa girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım ama yapamıyordum. Çünkü çok büyük yangın oldu. İçeri gitsem ben yanacağım ben de çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmalarını sessizce izlemek çok kötü bir şey"

Bir diğer tanık: Cihan Taş

Mahalle sakini Cihan Taş, yangında hayatını kaybedenlerin arasında çocuklar ve annelerin olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Yanan binada gencecik çocuklar vefat etti. Kendi kapı komşumu var, 30 yaşındaki kadın, 3 tane çocuğu annesiz kaldı. Burada birçok işletmenin birçok problemleri var. İsim vermiyorum ama bir başka firma var. Geri dönüşüm işi yapıyor. Onda da sıkıntılar var. Bir benzeri olayın da olmama ihtimali yok. Burada insanlar eceliyle ölmedi. Burada bilinçli, kasıtlı bir şekilde insanların ölümüne göz yumuldu. Buraya kara değil, hava filosu lazım, acil durumlarla ilgili. Burada kız çocukları öldü. Anneler öldü, çocukları ortada kaldı. Burada insanlar kandırılıyor, burada insanlar sistematik bir şekilde sürünmeye çalışılıyor. İnsanlar şansa yaşıyor. Vefat eden ablamız sabah eşinden habersiz bir şekilde işletmeye girip çalışmak için gelmiş. Çocuklar annesiz kaldı"

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini ve iş yerindeki güvenlik uygulamalarını incelemeye aldı.

