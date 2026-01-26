Yıldırım Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'na Yaklaştı — Havadan Görüntüler

Yıldırım Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'na Yaklaştı

Göreve Doğru İlerleyiş

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım', Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere yol alıyor.

'Fatih', 'Yavuz', 'Kanuni' ve 'Abdülhamid Han' derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6’ncı sondaj gemisi 'Yıldırım' da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil edilecek.

Hazırlık ve Rota

'Yıldırım' sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı. Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu.

Havadan Görüntüler

Boğaz'a yaklaşan 'Yıldırım', havadan görüntülendi. Gemi, Karadeniz'e yönelmeden önce geçişlerini sürdürüyor.

İstanbul Boğazı'na yaklaşan Türk sondaj gemisi böyle görüntülendi