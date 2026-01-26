Yıldırım Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'na Yaklaştı — Havadan Görüntüler

Yıldırım sondaj gemisi, Karadeniz görevine gitmek üzere Filyos'tan ayrıldı; Çanakkale'den sonra İstanbul Boğazı'na yaklaşırken havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:26
Yıldırım Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'na Yaklaştı — Havadan Görüntüler

Yıldırım Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'na Yaklaştı

Göreve Doğru İlerleyiş

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım', Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere yol alıyor.

'Fatih', 'Yavuz', 'Kanuni' ve 'Abdülhamid Han' derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6’ncı sondaj gemisi 'Yıldırım' da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil edilecek.

Hazırlık ve Rota

'Yıldırım' sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı. Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu.

Havadan Görüntüler

Boğaz'a yaklaşan 'Yıldırım', havadan görüntülendi. Gemi, Karadeniz'e yönelmeden önce geçişlerini sürdürüyor.

İstanbul Boğazı'na yaklaşan Türk sondaj gemisi böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı'na yaklaşan Türk sondaj gemisi böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

