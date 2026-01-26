Ümit Uysal Gebizli'de: Muratpaşa'dan Selzedelere Hızlı Yardım

Ümit Uysal Gebizli Mahallesi'nde Selzedelerle Bir Arada

Muratpaşa Belediyesi sahada: yardım ve onarım çalışmaları hızla sürüyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından sel baskını yaşanan Gebizli Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Uysal, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı ve ailelerin ihtiyaç ile taleplerini tek tek dinledi.

Uysal, belediyenin ilgili birimlerine gerekli çalışmaların hızlandırılması ve gerekli desteklerin gecikmeden sağlanması yönünde talimat verdi.

Muratpaşa Belediyesi, su baskınlarından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere destek çalışmalarını başlattı.

Belediye Aşevi tarafından bölgede sıcak yemek dağıtımı yapılırken, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteği sağlandı.

Sosyal yardımların yanı sıra belediye ekipleri mahallede su tahliye, temizlik ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

