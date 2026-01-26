Sondaj Gemisi Yıldırım İstanbul Boğazı’ndan Geçti: Karadeniz’e Yolculuk Başladı

Sondaj Gemisi Yıldırım İstanbul Boğazı’ndan Geçti

Karadeniz görevine hazırlık için Filyos’a doğru yola çıktı

Türkiye’nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan Yıldırım, Karadeniz’deki görevi için İstanbul Boğazı’ndan geçti. Geçiş anları havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.

Yıldırım, Filyos Limanı’nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı. Ege Denizi’nden sonra Çanakkale Boğazı’nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu.

Yaklaşık iki saat süren geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Geçiş sırasında gemi, İstanbul’u selamladı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi dron kamerasına yansıdı.

Geçiş boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri gemiye eşlik etti.

Teknik özellikler ve görev takvimi

Diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın ardından filoya katılan 6’ncı sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz’deki sondaj operasyonlarına dahil olacak.

Hazırlıkların ardından mart ayı sonunda Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak tanımlanan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı sunuyor.

