Sondaj Gemisi Yıldırım İstanbul Boğazı’ndan Geçti: Karadeniz’e Yolculuk Başladı

Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Yıldırım, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak Karadeniz görevine doğru yola çıktı; geçiş drondan görüntülendi, gemi 12 bin metre sondaj yapabiliyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:23
Sondaj Gemisi Yıldırım İstanbul Boğazı’ndan Geçti: Karadeniz’e Yolculuk Başladı

Sondaj Gemisi Yıldırım İstanbul Boğazı’ndan Geçti

Karadeniz görevine hazırlık için Filyos’a doğru yola çıktı

Türkiye’nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan Yıldırım, Karadeniz’deki görevi için İstanbul Boğazı’ndan geçti. Geçiş anları havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.

Yıldırım, Filyos Limanı’nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı. Ege Denizi’nden sonra Çanakkale Boğazı’nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu.

Yaklaşık iki saat süren geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Geçiş sırasında gemi, İstanbul’u selamladı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi dron kamerasına yansıdı.

Geçiş boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri gemiye eşlik etti.

Teknik özellikler ve görev takvimi

Diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın ardından filoya katılan 6’ncı sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz’deki sondaj operasyonlarına dahil olacak.

Hazırlıkların ardından mart ayı sonunda Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak tanımlanan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı sunuyor.

TÜRKİYE'NİN ARAMA VE SONDAJ KABİLİYETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ENERJİ FİLOSUNA KATILAN...

TÜRKİYE'NİN ARAMA VE SONDAJ KABİLİYETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ENERJİ FİLOSUNA KATILAN 'YILDIRIM', KARADENİZ'DEKİ GÖREVİ İÇİN İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ. YILDIRIM'IN İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

TÜRKİYE'NİN ARAMA VE SONDAJ KABİLİYETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ENERJİ FİLOSUNA KATILAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldırım Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'na Yaklaştı — Havadan Görüntüler
2
Sondaj Gemisi Yıldırım İstanbul Boğazı’ndan Geçti: Karadeniz’e Yolculuk Başladı
3
Başkan Büyükkılıç Çarşı Melikgazi'yi Yerinde İnceledi
4
Uzm. Dr. Buğra Sağlam’dan Lenfoma Uyarısı: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor
5
Keçiören'de Ücretsiz Buz Pateni: Ahmet Çalık Pisti Ara Tatilde Çocukların Adresi
6
Ümit Uysal Gebizli'de: Muratpaşa'dan Selzedelere Hızlı Yardım
7
İsmail Özdemir: Sarız'ın Kalkınma Projeleri Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları