Dilovası parfüm fabrikası yangını: Hakaret paylaşımı yapan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, parfüm fabrikasında yaşamını yitirenlere yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan iki kişi tutuklandı.

Olay

İlçe Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parfüm dolum fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen yangında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bir Telegram sayfasında yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma ve gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu paylaşımları yapanların kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla A.S.M. (19) ve M.A. (16) yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

