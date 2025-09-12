Dimitris Skyllas İstanbul Modern'de 'The Big Other'ün Dünya Prömiyeri

Dimitris Skyllas, İstanbul Modern'de British Council destekli program kapsamında 'The Big Other' adlı yeni eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:21
Yunanistan asıllı besteci Dimitris Skyllas, İstanbul Modern'in Uluslararası Misafir Sanatçı Programı konukları arasında yer aldı. British Council'ın Yaratıcı İş Birlikleri Hibe Programı desteğiyle davet edilen sanatçı, müzeye özel hazırladığı "The Big Other" adlı yeni bestesinin dünya prömiyerini İstanbul Modern'de sundu.

Prömiyer öncesi söyleşi

Konserden önce İstanbul Modern küratörü ve program yürütücüsü Ümit Mesci ile bir söyleşi gerçekleştiren Skyllas, esere verdiği destek için müze ve British Council'a teşekkür etti. Sanatçı, klasik müzik orkestralarıyla çalıştığını belirterek mekânın sadeliğinin kendisi için etkileyici olduğunu ifade etti:

"Şu anda müzede olmak benim için çok garip. Büyük bir sahnemiz yok, koltuklarımız yok, orkestramız yok ve şefimiz yok harika. Sadece ben ve piyanom var. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim."

Skyllas, İstanbul'da ilhamın gelmesi için sergileri, festivalleri gezdiğini ve insanlarla tanıştığını anlattı. Bir gece İstiklal Caddesi'nden gelen bir sesten etkilenerek beste yapmaya başladığını belirtti. Gezerken kendisini sokak kedisine benzeten sanatçı, deneyimlerin ritim ve müziğe dönüştüğünü şu sözlerle aktardı: "Ritim ve müzik deneyimden geliyor ve ben müziğe gitmedim, müzik bana geldi."

Dimitris Skyllas hakkında

1987 doğumlu Dimitris Skyllas, Yunanistan'da başladığı müzik eğitimini Birleşik Krallık'ta sürdürdü ve yaşamını Londra'da devam ettiriyor. Eserlerinde ritüeller, ağıtlar, dini gelenekler ve antik tragedya gibi temaları çağdaş kültürel unsurlarla harmanlayan Skyllas'ın yapıtları Barbican Centre, Westminster Abbey, Royal Albert Hall, London Design Festival ve Victoria & Albert Museum gibi prestijli kurumlarda icra edildi.

Sanatçının yaşamı ve sanatı, Onassis Vakfı tarafından finanse edilen "Dimitris Skyllas: Afterpop" adlı 2022 tarihli belgeselle beyaz perdeye aktarıldı. Skyllas, kültür-sanat kurumları ve festivallerle yürüttüğü iş birlikleriyle yeni üretimlerini farklı coğrafyalara taşımaya devam ediyor.

Yunanistan asıllı besteci Dimitris Skyllas, İstanbul Modern'in Uluslararası Misafir Sanatçı Programı'na konuk oldu. British Council'ın Yaratıcı İş Birlikleri Hibe Programı desteğiyle programa davet edilen Skyllas, İstanbul'a ve müzeye özel hazırladığı "The Big Other" adlı yeni bestesinin dünya prömiyerini, İstanbul Modern'de gerçekleştirdi.

