Dinozorları Yok Eden Asteroitin Kaynağı Bulundu

Chicxulub Asteroiti'nin Geçmişi

Bilim insanları, 66 milyon yıl önce meydana gelen ve Dünya'daki canlıların %75'ini yok eden Chicxulub asteroidinin Jüpiter'in yörüngesinin ötesinde oluştuğunu keşfetti. Bu nadir asteroitin, karbon içeren bir tür olduğu ortaya çıktı.

Önemli Bulgular

Science dergisindeki habere göre, araştırma ekibi, Chicxulub asteroitinin yeryüzü katmanını inceledi. Bulgular, bu asteroitin C-tipi olarak adlandırılan karbonlu kondrit türü olduğunu ortaya koydu. Elde edilen örneklerde az miktarda rutenyum metali bulunması, asteroitin kaynaklı olduğuna işaret ediyor.

Meksika'daki Araştırmalar

Çalışma, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki Chicxulub köyü yakınlarındaki çarpma kraterinde 2016 yılında yapılan önceki araştırmalarla uyumlu. Araştırmanın başyazarı Dr. Mario Fischer-Gödde, rutenyumun Dünya'daki nadir elementlerden biri olduğunu, ancak Güneş Sistemi'nde 100 kat daha fazla bulunduğunu vurguladı.

Çarpıcı Sonuçlar

Fischer-Gödde liderliğindeki ekip, K-Pg sınırına ait 5 örnekte rutenyumun aynı izotop oranına sahip olduğunu tespit etti. Diğer beş çarpma kraterindeki farklılıklar, Chicxulub asteroitinin belirgin özelliklerini destekliyor.

Asteroitlerin Kaynağı ve Etkisi

Karbonlu kondritler, Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında ortaya çıkan eski kalıntılardır. C-tipi asteroitlerin yaşamın evriminde su ve organik moleküller sağladığı düşünülüyor. Ayrıca, gezegenlerin çekim kuvvetlerinin asteroitleri Güneş sisteminin iç bölgelerine yönlendirdiği ifade ediliyor.

Yayınlanan Araştırma

Bu çalışmanın sonuçları, American Association for the Advancement of Science (AAAS) dergisinde yayımlandı. Araştırma, Dünya'da hayatın geçmişinin anlaşılmasına önemli katkılarda bulunuyor.