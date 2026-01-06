Dirsek Ağrısının Sessiz Sebebi: Tenisçi Dirseği (Lateral Epikondilit)

Acıbadem Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Serin, halk arasında "tenisçi dirseği" olarak bilinen lateral epikondilitin sadece sporcuları değil masa başı çalışanlardan el işi yapanlara kadar geniş bir grubu etkileyen, yaşam kalitesini azaltan bir sorun olduğunu belirtti.

Nedenleri

Prof. Dr. Serin'e göre rahatsızlığın temelinde tekrarlayan ve zorlayıcı hareketler yer alıyor. Ön kolu hareket ettiren kasların dirsek dışındaki yapışma noktasında oluşan mikro hasarlar önce iltihaplanma, ardından doku yıpranmasına yol açıyor ve giderek artan ağrıya neden oluyor. Ağrı genellikle dirseğin ve ön kolun dış tarafında hissediliyor ve zorlayıcı hareketlerle belirginleşiyor; bazı vakalarda gece uykusunu bozacak kadar şiddetli olabiliyor. Toplumda görülme sıklığı %1-3 arasında olup, kadın ve erkeklerde benzer oranlarda görülmekte ve özellikle 30-60 yaş aralığında daha sık karşılaşılıyor.

Risk Faktörleri ve İlişkili Sporlar

Tenisçi dirseğinin yalnızca tenis gibi sporlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Serin, el gücünün yoğun kullanıldığı işler, uzun süreli ve tekrarlayan hareketler ile günde bir saatten fazla aynı el-bilek aktivitesinin yapılmasının riski artırdığını söyledi. Sigara kullanımı ve uzun süreli kortizon uygulamalarının tendon iyileşmesini olumsuz etkileyebileceğini, ayrıca yanlış teknik, sık oyun ile uygun olmayan raket sapı uzunluğu veya ağırlığının dirseğe binen yükü artırarak problemi tetikleyebileceğini belirtti. İlgili sporlar arasında raket sporlarının yanı sıra okçuluk, kriket, eskrim, golf ve dağcılık da yer alıyor.

Belirtiler ve Tanı

En sık belirti, dirseğin dış kısmında hissedilen ağrıdır. Başlangıçta yalnızca zorlayıcı hareketlerle ortaya çıkan ağrı zamanla kavrama gücünde azalma, el bileğini kullanmakta zorlanma ve ileri evrelerde dirsek hareketlerinde kısıtlılık ile kendini gösterebilir. Tanı çoğunlukla hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve fizik muayene ile konuluyor; uzun süren olgularda ultrasonografi veya MR gibi ileri görüntülemeye genellikle ihtiyaç duyulmuyor. Muayene sırasında yapılan özel testler tanıyı destekliyor.

Tedavi ve Korunma

Tedavideki temel amaçlar ağrıyı azaltmak, tendonun onarımını desteklemek, dirsek fonksiyonlarını geri kazandırmak ve tekrarını önlemektir. Serin, lateral epikondilitte ameliyat dışı tedavilerin yaklaşık %95'inde başarılı sonuç verildiğini söyledi. Tedavi genellikle aktivite düzenlemesi, istirahat ve kısa süreli iltihap giderici ilaç kullanımıyla başlıyor; soğuk uygulama, egzersiz programları, ortez kullanımı, fizik tedavi yöntemleri ve gerektiğinde enjeksiyonlar tedavi seçenekleri arasında yer alıyor. Ağrıyı artıran hareketlerden kaçınmak ve sporlarda 6-12 hafta süreyle ara verip spora özgü germe ve güçlendirme egzersizleri, doğru teknik ve uygun ekipman kullanımının tedavi başarısında belirleyici olduğu vurgulandı.

