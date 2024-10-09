Discord'a Erişim Engeli: Adalet Bakanı Açıklama Yaptı

Discord Uygulamasına Erişim Engeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Discord isimli sosyal medya ve mesajlaşma uygulamasına erişimin engellendiğini duyurdu.

Bakan Tunç'un Açıklamaları

Bakan Tunç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Discord platformunda 5651 Sayılı Kanun kapsamındaki "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarıyla ilgili yeterli şüphe bulunduğunu belirtti.

Engelleme Kararı ve Sebepleri

Bu karar ile birlikte, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Discord'un Türkiye'den erişiminin engellenmesine karar verildi. Tunç, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sosyal medyanın zararlı etkilerinden koruma konusunda kararlıyız." ifadelerinde bulundu.

Toplumsal Yapıya Vurgu

Yılmaz Tunç, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan suç teşkil eden yayınlara karşı mücadelenin süreceğini vurgulayarak, toplumsal yapıyı sarsmaya yönelik girişimlere asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.