DİSİDER Başkanı Akbaş: 2025 Değerlendi, 2026 Beklentileri

DİSİDER Başkanı Akbaş 2025'i değerlendirdi, 2026 beklentilerini açıkladı

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, 2025 yılını değerlendirdi ve 2026 için hükümetten ve yerel yönetimlerden öncelikli beklentilerini paylaştı.

2025 değerlendirmesi

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Akbaş, 2025 yılının ülke için hem zorluklar hem de önemli fırsatlar barındırdığını belirtti. Terörün tamamen sona ermesi, PKK’nın silah bırakma sürecinin tamamlanması ve örgütün kendini feshetmesini bölge için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Bu gelişmenin iş dünyasının motivasyonunu artırdığı, yatırım iştahını güçlendirdiği ve toplumsal huzurun önünü açtığını vurguladı.

Akbaş, ekonomik göstergelere dair ise daralan ticaret hacmi ve finansmana erişimdeki sıkıntılara rağmen döviz ve yüksek enflasyonun kontrol altına alınmaya başlanması ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu sinyallerin iş dünyası adına umut verici olduğunu söyledi.

Hükümetten beklentiler

2026 yılı için hükümete yönelik taleplerini sıralayan Akbaş, şunları ifade etti:

“Terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı şekilde tamamlanması ve toplumsal barışın güçlendirilmesi, girişimci, üretici ve sanayicilerimizin düşük faizli finansmana daha kolay erişebilmesi, ihracat yapan firmalara yönelik desteklerin artırılması, üretim ve turizm alanlarında yeni ve avantajlı teşvik paketlerinin hayata geçirilmesi, vergi, SGK ve elektrik borç faizlerinin silinmesi veya çok düşük faizlerle yeniden yapılandırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, hukuk güvenliğinin artırılması ve sürdürülebilir büyüme için yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi, kentsel dönüşüm ve konut projeleri için uzun vadeli, düşük faizli finansman imkânlarının sağlanması, Mersin-Diyarbakır demiryolu hattının yapılması, ilimizin çevre yollarının tamamlanması ve altyapı yatırımlarının artırılması, ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz açısından kritik öneme sahiptir.”

Yerel yönetimlere yönelik değerlendirme

Akbaş, yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmesinde, 2025 itibarıyla kamuoyunun beklentilerinin henüz istenen seviyeye ulaşmadığını belirtti ancak Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin önceki dönemlere kıyasla daha sakin ve hizmet odaklı bir yönetim sergilediğini söyledi. Bu yaklaşımın iş dünyası açısından değerli olduğunu vurguladı.

Öne çıkan beklentiler arasında; kimlik üzerinden ayrıştırmayan, insan odaklı, şeffaf ve kapsayıcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi; merkezi yönetimle etkin diyalog; hizmet kalitesinin artırılması; dijital dönüşüm ve akıllı hizmetlerin standartlarda sunulması; üretim ve istihdam odaklı belediyecilik uygulamaları; sürdürülebilir ve planlı kentleşme politikaları; gastronomi, kültür ve inanç turizminin öne çıkarılarak güçlü bir şehir markası oluşturulması; şehir içi ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi yer aldı.

DİSİDER'in 2026 hedefleri

Son olarak Akbaş, DİSİDER’in 2026 hedeflerini şu şekilde açıkladı: daha güçlü üretim, yaygın istihdam, yenilikçi girişimcilik, kadınlar ve gençlere yönelik kapsayıcı projeler, Dicle Üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarla etkin iş birliklerinin geliştirilmesi.

Akbaş, “Bugün Diyarbakır iş dünyası, geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde güçlü, umutlu ve dinamiktir. DİSİDER olarak bu gelişimin öncü aktörlerinden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Diyarbakır’ın geleceğine, yatırıma, üretime, istihdama ve birlikte büyümeye inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

